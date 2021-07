Klimakrise ist Buchthema Nr. 1

Bücher und Autoren

Knapp zwei Jahre ist es her, dass die deutsche Klimaaktivistinihr erstes Buch veröffentlichte:gemeinsam mit dem Politikökonomverfasst und beierschienen, kletterte im Herbst 2019 bis auf Platz 5 derBestsellerliste Paperback Sachbuch.

Auch ihr zweites Buch ist wieder ein Gemeinschaftsprojekt, das der zu Klett-Cotta gehörende Verlag diesmal im Hardcover aufgelegt hat: In „Noch haben wir die Wahl“ spricht sie mit Bernd Ulrich, dem Vize-Chefredakteur der Wochenzeitung „Die Zeit“, über aktuelle gesellschaftliche Themen, von der Klimakrise und dem Artensterben bis zum Populismus. Die Medienaufmerksamkeit für die Neuerscheinung ist hoch: „Wir werden mit Anfragen aus TV, Print, Radio und online überhäuft“, berichtet eine Verlagssprecherin. Der in einer Auflage von 20.000 Exemplaren gestartete Gesprächsband ist in dieser Woche auf Platz 10 höchster Neueinsteiger auf der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Sachbuch, aber längst nicht der einzige Titel im Ranking, der sich mit der ökologischen Krise auseinandersetzt (s. auch kommendes buchreport.magazin 9/2021):

Eckart von Hirschhausen beschäftigt sich in „Mensch, Erde! … “ mit den Folgen der Klimakrise für die Gesundheit der Menschen (dtv, Platz 2).

beschäftigt sich in mit den Folgen der Klimakrise für die Gesundheit der Menschen Platz 2). Frank Schätzing, der bereits mit dem Science-Fiction-Thriller „Der Schwarm“ ein Umweltthema in Romanform aufgriff, hat mit seinem Sachbuch über den Klimawandel ebenfalls einen Verkaufsschlager gelandet („Was, wenn wir einfach die Welt retten?“, KiWi, Platz 4).

der bereits mit dem Science-Fiction-Thriller ein Umweltthema in Romanform aufgriff, hat mit seinem Sachbuch über den Klimawandel ebenfalls einen Verkaufsschlager gelandet Platz 4). Mit mittlerweile 74 Wochen im Sachbuch-Ranking ist „Unsere Welt neu denken“ (Ullstein) von Maja Göpel ein Longseller (aktuell: Platz 15).

mittlerweile 74 Wochen im Sachbuch-Ranking ist von ein Longseller (aktuell: Platz 15). Der Meeresbiologe, Fotograf und Umweltschützer Robert Marc Lehmann wirbt in „Mission Erde“ (Ludwig) für mehr Engagement in Sachen Natur- und Tierschutz (Platz 17).

Außerdem ist – aufgrund von Vorabverkäufen – „Der lange Atem der Bäume“ (Ludwig), das neue Buch von Bestsellerautor Peter Wohlleben, noch vor dem offiziellen Erscheinungstermin (31.7.) bereits auf Platz 23 eingestiegen und wird voraussichtlich in der nächsten Woche höher klettern.