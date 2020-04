Nicht nurauch das deutsche Feuilleton hat sich in der vergangenen Woche bei Verlagen umgehört, wie sie programmplanerisch mit der aktuellen Situation umgehen. „Verschoben wird überall: Bücher, die jetzt erscheinen sollten, werden von den allermeisten Verlagen in den Sommer oder Herbst verlegt, in der Hoffnung, die Situation jetzt sei lediglich eine Unterbrechung“, hat die ...