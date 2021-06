Haymon schließt sich Buchhandelskooperation 5plus an

Buchhandel, Handel

Die Innsbrucker Buchhandlung Haymon schließt sich der seit über 10 Jahren bestehenden Buchhandlungskooperation 5plus an. Die damit nun 9 zusammengeschlossenen inhabergeführten Buchhandlungen in Österreich, Deutschland und der Schweiz legen eine gemeinsame limitierte Edition sowie ein halbjährlich erscheinendes Magazin auf, das von der Agentur Groothuis in Hamburg gestaltet wird.

Koordiniert wird der Verbund von der ebenfalls in Hamburg ansässigen Buchhandlung Felix Jud. Die redaktionellen Abstimmungen und halbjährlichen Treffen der weit entfernten Partner finden derzeit ausschließlich virtuell statt. Es gebe an allen 5plus-Standorten eine ausgewiesene Fan-Gemeinde, erzählt Koordinatorin Karen Baum. Auch die Haymon-Kunden legten Wert auf gut geführte Independent-Buchhandlungen. „In diesem Sinne befindet sich die Haymon Verlagsbuchhandlung bei 5plus in bester Gesellschaft“, meint Verleger und Buchhändler Markus Hatzer.