Kleine Bienen-Paradiese schützen und pflegen

Bienen erfüllen wichtige Aufgaben in der Natur. Ihre Haltung ist ein Hobby. Bei Verlagen sind Bücher über Schutz, Pflege und Imkerei immer gefragt.

Wenn es nach Willi ginge, dürfte man auch als Honigbiene lange schlafen. Aber so läuft es eben nicht, weder bei „Biene Maja“ im Zeichentrick, noch im Leben einer echten Biene. Immerzu gibt es Arbeit, bienenfleißig zu sein ist nicht zufällig ein Lob.

Das weiß auch Michael Ullmann. Der 57-jährige Friedberger (aus der Nähe von Augsburg) hat sich vor einigen Jahren an das Hobby Imkern herangewagt, ganz ohne Vorkenntnisse, nur mit Neugier. Viel Arbeit, viel zu lernen. Die Erfahrungen, die er dabei gemacht hat, gibt er seit etlichen Jahren im örtlichen Imkerverein als Ausbilder an Einsteiger weiter. Die Rückmeldungen, die er dort erhält, führten 2013 zur Gründung seines eigenen Youtube-Kanals, der mittlerweile deutlich mehr als 10.000 Abonnenten zählt. Über diesen Kanal wurde im Sommer 2020 auch der Kosmos-Verlag auf Ullmann aufmerksam. Dort erscheint am 21. März sein erstes Buch „Einräumig imkern auf Zander“. Der Titel erschließt sich für Nicht-Imker wohl eher schwer, im Grunde geht es dabei um einen einfachen Einstieg ins Hobby: Auf begrenztem Platz, laienhaft gesprochen einer Kiste („Beute“), werden die Rähmchen (mit dem Zandermaß von 42 auf 22 cm) eingehängt. Das macht den Einstieg ins Imkern überschaubar und einfach, sagt Ullmann. Sein Buch richtet sich daher an Einsteiger, aber auch an Fortgeschrittene, die es mit dieser speziellen Methodik versuchen wollen. Die Rohfassung seines Buches entstand im ersten Corona-Jahr 2020 und wurde in Folge gemeinsam mit dem Verlag bearbeitet. Nun zählt der Titel 120 Seiten, gerade richtig für einen ersten Überblick. Praktischer Zusatznutzen: Der Verlag verlinkt in seiner App „Kosmos Plus“ direkt auf die Youtube-Videos in Ullmanns Kanal, im Buch selbst helfen QR-Codes beim schnellen Aufruf der Videos.

Eine weitere Novität für Bienen-Anfängerinnen und -Anfänger legt Ende Februar Pia Schrade mit ihrem Hardcover „Imkern – Bienenhaltung für Einsteiger“ vor. Erschienen ist es im Verlag Edition Michael Fischer. Die Idee ist auch hier, einen Überblick zu geben für den Praxis-Einstieg. Auf 176 Seiten gibt die Autorin, selbst Imkerin, zahlreiche Tipps, angereichert mit Rezepten und Zahlen und Fakten rund um die Bienen- und Insektenwelt.

Ein Teil des Buches geht auch der Frage nach, welche Bedeutung Bienen für Artenvielfalt, Umwelt und Landwirtschaft haben. Denn das ist die zentrale Frage, die in den vergangenen Jahren oft diskutiert und beschrieben wurde. Geht es den Bienen schlecht, dann auch den Menschen, so der Tenor der Debatte. Die Frage, ob das Krisenszenario realistisch ist, muss wohl mit einem Jein beantwortet werden. Der Deutsche Imkerbund sagt: Den Honigbienen geht es gut. Bei den Wildbienen dagegen sei die Lage durchaus dramatisch.

Hochspezialisiert und gefährdet

So beschreibt es auch Michael Ullmann. „Hinter jedem Kasten steht ein Imker, der die Honigbienen füttert und behandelt.“ Nur die Wildbienen, teilweise hochspezialisiert auf ganz bestimmte Pflanzen, seien gefährdet. Als Beispiel zieht er die Tomate heran. Die brauche Bodenbienen wie z.B. Hummeln, denn nur die können die Fruchtkörper effektiv bestäuben. Geht Lebensraum für Hummeln verloren, hat das also Folgen. Die Ursache für solche Störungen ist wiederum oft der Mensch, der es den Bienen mit Monokulturen, dem verstärkten Klimawandel oder der Zerstörung natürlicher Lebensräume schwer macht. Ullmann weiß, was zumindest ein bisschen helfen könnte: Bienengerechte Blühstreifen rund um Felder oder im eigenen Garten.

Im Kontext von Schutz und Artenvielfalt stehen auch andere Neuerscheinungen auf dem Plan. So soll unter anderem das Buch „Mit Bienen die Welt retten“ Tipps geben. Das 160 Seiten-Softcover von Andreas Heidinger erscheint im April beim SüdOst-Verlag und geht insbesondere der Frage nach, wie nachhaltiges Imkern in Stadt und Land möglich wird. Das ist eines der Dauerthemen: Artgerechte Haltung und Pflege, Schutz und Unterstützung. Mit solchen und ähnlichen Zielen beschäftigen sich Erwin Scheuchl und Wolfgang Willner in ihrem neuen Buch „Wildbienen ganz nah“, das beim rheinland-pfälzischen Verlag Quelle & Meyer erscheint. Neben einer Bestimmungshilfe (es gibt schließlich über 500 Bienenarten in Deutschland) widmen die Autoren ein gesondertes Kapitel dem Thema Schutz und Ansiedlungsmaßnahmen.

Kindgerechte Aufbereitung

Traditionell ist das große Thema Insekten und Bienen auch eines für Verlage mit kindgerechten Titeln. Und so erscheinen auch in diesem Frühjahr wieder passende Bücher. Den ganz Kleinen ab 2 Jahren widmet der Verlag Fischer Sauerländer einen Reihentitel „Weißt du, was die Tiere machen“. Das Pappbilderbuch über Bienen soll gerade kleinen Kindern erste Eindrücke verschaffen. Für Kinder ab 3 Jahren ist PawPatrol im Einsatz: „Auf Umwelt-Mission“ heißt das Buch, in dem es um Natur- und Umweltschutz am Beispiel von Bienen geht. Keine Novität mehr, aber im Bereich Kinder erwähnenswert: Bei Naumann & Göbel ist der Titel „Liebe Bienen, wir helfen euch“ verfügbar. Er richtet sich an Wissenshungrige ab 8 Jahren.

Und auch das Kalenderfach haben die Bienen erreicht: Im Landwirtschaftsverlag Münster erscheint im März der „Bienenkalender 2023“: Ein Terminplaner mit Bienenmotiven, Bestimmungshilfen und Praxistipps.

Carsten Schulte schulte@buchreport.de

buchreport.spezial Natur, Garten, Hobby Dieser Beitrag ist zuerst erschienen im buchreport.spezial Natur, Garten, Hobby Das buchreport.spezial steht für Abonnenten von buchreport.digital im E-Paper-Archiv zur Verfügung. Die gedruckte Ausgabe können Sie hier bestellen.