Preise bringen kleine, aber spürbare Effekte

Die Stabilisierung des Marktes ist anziehenden Preisen zu verdanken Der deutsche Publikumsmarkt für gedruckte Bücher ist 2018 und 2019 leicht gewachsen, allerdings allein über den Preis. Die Absatzzahlen sind hingegen in siebenstelliger Größenordnung zurückgegangen. So lautete kürzlich zugespitzt die buchreport-Umsatzanalyse des vergangenen Jahres. Eine andere Lesart lautet: Es ist Verlagen und Buchhandel jetzt zweimal in Folge geglückt, spürbar höhere Preis…