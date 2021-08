Klare Ansagen für den »Mann am Feuer«

Bücher und Autoren

Auf dem Grillbuchmarkt sorgen neben Ernährungstrends vor allem auch neue Grillgeräte für frische Impulse.

Die Spanne beim Grill-Equipment reicht von teuren Geräten wie Beefern und Smokern bis zu preisgünstigerer Ausstattung wie dem Dutch Oven, einem guss­eisernen Topf für den Einsatz auf dem Grill beziehungsweise dem offenen Feuer. Dass neue Grillgeräte eine große Rolle bei der Entwicklung neuer Ratgeber spielen, bestätigt auch Corinna Röger, Sprecherin und Lizenzmanagerin des Heel Verlags: „Der Dutch Oven ist ein gutes Beispiel. Unser Autor Carsten Bothe kam mit der Idee vor etlichen Jahren zu uns und meinte, dazu müssten wir unbedingt ein Buch machen. Wir waren erst vorsichtig, dachten, das wäre ein echtes Nischenthema, aber mittlerweile haben wir schon das fünfte Buch dazu gemacht.“

Auch der höchste Neueinsteiger auf der aktuellen Themenliste der meistverkauften Titel zur Grillsaison kommt aus dem Heel Verlag und widmet sich dem Dutch Oven: In „Einfach genial Grillen“ auf Platz 7 zeigt BBQ-Weltmeister Oliver Sievers in seinem dritten Buch der gleichnamigen Reihe, was „Mann“ mit dem Black Pot anstellen kann, liefert Hintergrundinfos und macht „klare Ansagen für das Handling“ des Dutch Ovens. Die Zielgruppe ist überwiegend männlich.

