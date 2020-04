Kindermann Verlag startet Social-Media-Kampagne #starkfürsbuch

Aus den Unternehmen

Der Kindermann Verlag hat die Social-Media-Kampagne #starkfürsbuch ins Leben gerufen, die am 14. April startet. Zahlreiche Buchhandlungen, Verlage und branchennahe Unternehmen sind zur Teilnahme aufgerufen und werden im Zeitraum 14.4. bis 8.5.2020 diverse Beiträge unter dem Hashtag #starkfürsbuch in ihren Social-Media-Kanälen teilen. Die Kampagne erhielt bereits viel positive Resonanz,. So werden sich u. a. die Verlage Arena, Beltz, Kosmos, Mixtvision, moses, Orell Füssli und NordSüd beteiligen. Zweck dieser Aktion ist es, die Aufmerksamkeit in Zeiten der aktuellen Corona-Krise verstärkt auf die Buchbranche zu lenken, indem den KundInnen abwechslungsreiche Inhalte für die Zeit zu Hause angeboten werden. In seinem Aufruf schreibt der Kindermann Verlag:

»Wir alle müssen uns an die aktuelle Situation anpassen, der Arbeitsalltag wird komplett umgekrempelt, eine Neuorientierung ist unumgänglich. Doch Veränderungen bergen immer auch neue Möglichkeiten. Und umso mehr heißt es nun: Zusammenhalten und gemeinsam Ideen entwickeln, die uns und die Branche stark machen, denn wir sitzen alle im selben Boot. Und in Zeiten wie diesen ist es wichtig, als vereinte Branche Hand in Hand aufzutreten.«

Mehr Informationen gibt es auf der offiziellen Homepage www.starkfuersbuch.de Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, kann sich mit einer E-Mail direkt an den Kindermann Verlag unter Angabe folgender Informationen wenden:

Anzahl der Aktionen

Inhalt der Aktion(en)

Geplantes Datum und Uhrzeit der jeweiligen Aktion(en)

Die Logos und Vorlagen können ebenfalls direkt dort angefordert werden.