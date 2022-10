Kinderbuch: Margit Auers „Schule der Magischen Tiere unschlagbar“

Bücher und Autoren

Es liegt eine universelle Faszination in den Büchern von Margit Auer. Ihre „Schule der magischen Tiere“ ist ein Dauerbrenner auf den Bestsellerlisten im Bereich Kinderbuch. Und auch die 9-Monats-Auswertung der meistverkauften Bücher zwischen Januar und September macht das deutlich: Mit „Die Schule der magischen Tiere. Endlich Ferien. Max und Muriel“ (Carlsen) rangiert Auer ganz oben an der Spitze des Rankings.

Es ist nicht ihr einziger Auftritt in der Liste: Weitere 4 Bände der 2013 gestarteten Kinderbuch-Reihe stehen in den Top 10.

Bei dem Spitzenreiter handelt es sich um einen Teil der Spin-Off-Serie „Endlich Ferien“, in der bisher 7 Ausgaben erschienen sind. 4 Titel sind aktuell in der Serie „Die Schule der magischen Tiere ermittelt“ verfügbar, dazu noch die Sonderausgaben zu den Kinofilmen. Das alles sorgt für einen beständigen Fluss von Verkäufen und Top-Platzierungen in den monatlichen Bestsellerlisten.

Seit Juli steht „Die Schule der magischen Tiere. Endlich Ferien. Max und Muriel“ ununterbrochen auf der Liste, in 3 Monaten auf Platz 1, zuletzt im Oktober-Ranking auf Platz 4. Über das Jahr gesehen reicht das für den Spitzenplatz.

Schon im Jahresranking 2021 hatte Auer in den Top 5 gleich 3 Plätze belegt.

Die Kinderbuch-Bestseller (Januar bis September 2022):

Titel Autor Verlag Preis ISBN Ersch.

Monat Ersch.

Jahr 1 Die Schule der magischen Tiere. Endlich Ferien. Max und Muriel Auer, Margit Carlsen 12,00 9783551653376 5 2022 2 Vielleicht. Eine Geschichte über die unendlich vielen Begabungen in jedem von uns Yamada, Kobi Adrian 14,95 9783947188857 9 2019 3 Die Schule der magischen Tiere ermittelt. Der grüne Glibber-Brief Auer, Margit Carlsen 8,99 9783551655912 4 2020 4 Die Schule der magischen Tiere. Voll das Chaos! Auer, Margit Carlsen 12,00 9783551653628 10 2021 5 Das kleine Böse Buch Myst, Magnus Ueberreuter 12,95 9783764151249 8 2017 6 Die Schule der magischen Tiere ermittelt. Der Flötenschreck Auer, Margit Carlsen 8,99 9783551655943 4 2022 7 Alle Farben des Lebens Aisato, Lisa Woow Books 26,00 9783961770717 9 2020 8 Die Schule der magischen Tiere ermittelt: Der Hausschuh-Dieb Auer, Margit Carlsen 8,99 9783551655929 4 2020 9 Wie ich in der Lucky-Blocks-Dimension auf Geschenksuche ging Fink, Roman; Arazhul; Wirbeleit, Patrick Community Editions 16,90 9783960962328 4 2022 10 Der kleine Drache Kokosnuss in Australien Siegner, Ingo cbj 8,99 9783570179765 5 2022

