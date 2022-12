Kinder- & Jugendbuch Ein kultiger Anti-Held und Welten aus Blöcken

Bücher und Autoren

Kontinuität im Jugendbuch-Ranking: Das Rennen um die meistverkauften Titel gewinnt auch in diesem Jahr der amerikanische Autor Jeff Kinney. Den Platz an der Sonne belegt er mit dem 17. Band der Reihe „Gregs Tagebuch“, die regelmäßig die Bilanzen des börsennotierten Publikumsverlags Bastei Lübbe aufhübscht, zu dem auch das Imprint Baumhaus gehört, in dem die Comic-Romane erscheinen. Die Zahlen sind imposant. Im deutschsprachigen Raum wurden nach Angaben von Bastei Lübbe mittlerweile über 20 Mio Exemplare der Reihe verkauft. Weltweit wanderten mehr als 275 Mio Exemplare in 68 Sprachen in die Jugendzimmer-Buchregale. Und die Erfolgsstory soll fortgeschrieben werden. Weitere Bände sind laut Verlag bereits in Planung.

Punkte macht für Bastei Lübbe auch der YouTuber Paluten, der im Jugendbuch unter der Flagge des Imprints Community Editions mit seiner „Reise zum Mittelschlund der Erde“ hinter „Greg“ auf dem 2. Rang einläuft. Paluten hat auf dem Social-Media-Kanal eine große Fangemeinde mobilisiert, die ihn bei seinen per YouTube verbreiteten Ausflügen in die Welt des Computerspiels „Minecraft“ begleitet. Die Buchumsetzungen seiner Abenteuer sind ein verlässlicher Umsatzbringer in den Jugendbuchabteilungen.

Im Kinderbuch kann Carlsen mit bekannten Titeln kalkulieren, die gerne für den Nachwuchs eingekauft werden. „Die Schule der magischen Tiere“ von Margit Auer ist für die Hamburger eine sichere Bank.