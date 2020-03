Kerstin Oostendorp und Daniel Lauris neues Schulleitungsteam

Aus den Unternehmen

Kerstin Oostendorp und Daniel Lauris sind seit 02. März 2020 das neue Schulleitungsteam des mediacampus frankfurt. Die Schulleitung besteht mit ihnen erstmals aus zwei Mitgliedern. Damit kommt der mediacampus dem stetig wachsenden Bereich der Ausbildung und den Chancen, die sich, nicht nur wegen des Digitalpakts, auf allen Ebenen – pädagogisch, organisatorisch, strukturell und methodisch – ergeben, nach.

Oostendorp (46) übernimmt die organisatorische Schulleitung und damit die Stundenplanung des Berufsschulunterrichts und die Einsatzplanung der Dozent*innen. Sie ist organisatorisch verantwortlich für den Handelsfachwirt und das Abiturientenprogramm sowie die Ansprechpartnerin für die IHK und für alle weiteren organisatorischen Belange der Berufsschule. Oostendorp war zuletzt bei der Frankfurt School of Finance and Management in der Weiterbildung tätig und bringt einen großen Erfahrungsschatz im Bildungsbereich mit.

Lauris (47) verantwortet die pädagogische Schulleitung und übernimmt die konzeptionelle und methodische Planung sowie Weiterentwicklung des Berufsschulunterrichts. Darüber hinaus wird er eigenverantwortlichen Unterricht gestalten und gemeinsam mit Oostendorp das Digitalkonzept am mediacampus weiter vorantreiben. Lauris war zuletzt Lehrkraft in Berlin, bringt internationale Schulerfahrung mit und arbeitete interimistisch als Schulleiter. Er steht kurz vor Beendigung seiner Schulleiterausbildung und wird sein pädagogisches Know-how an den mediacampus mitbringen.

Beide berichten an Geschäftsführerin Monika Kolb: «Wir freuen uns mit Kerstin Oostendorp und Daniel Lauris für die Berufsschule ein neues Führungsteam gefunden zu haben, die durch ihre jahrelange Erfahrung in der Bildung den mediacampus bereichern werden. Sie werden eng vernetzt mit Schüler*innen, Dozent*innen und Kolleg*innen aus dem Haus zusammenarbeiten und so weitere Synergien schaffen. Ich wünsche den beiden einen guten Start und freue mich auf die Zusammenarbeit.», so Monika Kolb.