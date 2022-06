Kennen Kunden die Bindung?

Auch wenn sie die Konzentration und ausgeprägte Marktführerschaft vonundnicht verhindert hat: Die Buchpreisbindung halten in der aktuellenUmfrage unter überwiegend unabhängigen Buchhandlungen 98% für „wichtig“, 89% für „sehr wichtig“. In den ergänzenden Kommentaren ist auch verbreitet von „überlebenswichtig“ und „existenzentscheidend“ die Rede, weil es keinen Preiskampf mit den „Großen“ gibt.

Aber wissen die Kunden tatsächlich von der Preisbindung und dass (neue) Bücher überall dasselbe kosten?

Die Preisbindungskenntnis wird in der Umfrage sehr hoch eingeschätzt: 75% der Buchhändlerinnen und Buchhändler glauben, dass mindestens die Hälfte ihrer Kunden wissen, dass Bücher preisgebunden sind. 16% glauben sogar, dass nahezu alle ihrer Kunden diese Besonderheit des Buchhandels kennen (s. Grafik)

In den Kommentaren zur Frage geben eine ganze Reihe der Antwortenden an, die Kunden in Sachen Preisbindung offensiv zu bearbeiten: Man kommuniziere das täglich, habe entsprechende Schilder im Schaufenster. Es gebe zudem einen Selbstlerneffekt, wenn Kunden bei Amazon recherchieren und vergleichen.

Mancher wünscht sich aber auch, dass die Existenz fixer Preise noch durch zentrale Kampagnen etwa des Börsenvereins stärker vermittelt wird.