Kein Abschied vom Gedruckten

Verlage

„Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Und daher wird es in diesem Herbst keine gedruckten Vorschauen von uns geben.“ „Unsere Herbstvorschauen erhalten Sie dieses Mal ausschließlich digital.“ Solche Hinweise erhielten in den vergangenen Wochen Medienvertreter per Mail von mehreren Publikumsverlagen.

Die Digitalvorschau und die von vielen Buchhändlern abgelehnte Abschaffung der Printvorschau steht seit der Ankündigung von Random House aus dem Jahr 2018, künftig ausschließlich Digitalvorschauen zu verbreiten, auf der Agenda. Erhält das Thema jetzt ganz neue Dynamik?

Von Dorling Kindersley hieß es etwa schon vor einem Monat: „Der DK Verlag hat seine Ressourcen seit Beginn der Coronakrise auf digitale Inhalte konzentriert. Nun hat sich der Verlag dazu entschieden, auf die gedruckte Vorschau zu verzichten und die Herbstnovitäten ausschließlich in digitaler Form zu präsentieren.“

Aber auf den großen Umschwung verzichten die Verlage (vorerst): Eine aktuelle buchreport-Umfrage zeigt, dass viele von ihnen auch in der Corona-Ausnahmesituation am üblichen Vorschauprozedere festhalten.

Print für Händler, digital für Journalisten

So stellt Bastei Lübbe die Herbstvorschauen „in gewohnter Art und Weise“ zu, erklärt Vertriebsleiterin Annett Brandt. Auch viele weitere Häuser, darunter der Kinderbuchverlag Ueberreuter, der Sachbuchverlag Herder und der literarische Wallstein Verlag, versenden ihre Printvorschauen nach eigenen Angaben in der üblichen Stückzahl.

Allerdings räumen zahlreiche Verlage ein, dass sie an Medienvertreter diesmal weniger gedruckte Vorschauen verschicken. Hintergrund: Im Gegensatz zu den Sortimentern befinden sich viele längerfristig im Homeoffice, sodass sie die Papierpost oft nicht erreicht. Die Holtzbrinck-Verlage Fischer und Kiepenheuer & Witsch (KiWi) erklären ebenso wie die Presseteams von Hoffmann und Campe, C.H. Beck und Edel, für den Presseverteiler sei man auf die digitale Vorschau umgestiegen.

Auch darüber hinaus versuchen die Verlage angesichts der angespannten finanziellen Lage im Bereich der Vorschau Kosten zu sparen. So verkündet KiWi-Verlegerin Kerstin Gleba, der Verlag habe „in einer etwas einfacheren Papierqualität“ drucken lassen und mehrere Verlage, u.a. Klett-Cotta, Hanser, Gmeiner und Schöffling geben an, ihre Verteiler reduziert zu haben.