Kaum neue Taschenbücher unter 10 Euro

Sollte der Taschenbuch-Markt auch in diesem Jahr (wie bereits absehbar) erneut schrumpfen, liegt es nicht an einem weiter reduzierten Titelangebot. Einschließlich der aktuellen Novitäten-Auslieferung für Dezember kommen die Verlage nämlich knapp an die Vorjahresproduktion heran. Details:

Die aktuelle Dezember-Auslieferung zählt sogar 33 mehr Novitäten als vor einem Jahr (+24%), damit wird die Kürzung des vergangenen Herbstes wieder ausgeglichen (s. Grafik ). Das gilt auch für die Sonderrechnung der marktführenden Verlage.

Der Dezember-Zuwachs verteilt sich auf die beiden Hauptkategorien Belletristik und Sachbuch.