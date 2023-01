Personal-Rochade bei Antje Kunstmann und Blessing

Personalia

Katrin Sorko (46) ist seit Januar als Lektorin beim Verlag Antje Kunstmann tätig. Sie folgt dort auf Wanda Jakob, die seit 2016 dort tätig war.

Sorko hat Neuere Deutsche und Englische Literaturwissenschaft sowie Politische Wissenschaften an der LMU München studiert und wurde 2007 mit einer Arbeit über deutschsprachige Gegenwartsliteratur promoviert. Danach arbeitete sie 15 Jahre lang als Lektorin für deutschsprachige und internationale Belletristik beim Blessing Verlag (Penguin Random House).

Dort wiederum, beim Blessing Verlag, hat man eine Nachfolgerin für Sorko gefunden. Nora Boeckl (rechts) verstärkt seit Januar das Lektorat. Boeckl studierte Germanistik, Geschichte, Kommunikationswissenschaft und Angewandte Literaturwissenschaft in Salzburg und an der FU Berlin und wurde 2014 an der Universität Bamberg mit einer Arbeit über österreichische Gegenwartsliteratur promoviert. Nach Stationen in den Verlagen C.H. Beck und De Gruyter sowie der rauchzeichen Literaturagentur arbeitete sie sechs Jahre als Literaturagentin in der Agentur Petra Eggers.