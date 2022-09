Thalia Österreich kassiert Kartellstrafe

Handel

Der eigentliche Anlass liegt schon 3 Jahre zurück, doch die Strafe folgte erst jetzt: Die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat Unternehmen mit Strafen wegen illegaler Preisabsprachen belegt. Betroffen ist Thalia Österreich, außerdem der Grazer Händler Kastner & Öhler sowie das in den Sparten Leder-, Papier- und Spielwaren tätige Unternehmen Georg Hausmann. Die drei Händler hätten 2019 feste Preise mit dem Kölner Taschen-Hersteller Fond of (Marken „Ergobag“ und „Satch“) abgesprochen und so den Wettbewerb eingeschränkt, wertete die Behörde.

Thalia muss jetzt 100.000 Euro zahlen (s. Kasten). Auf buchreport-Anfrage teilt Thalia mit: „In der Vergangenheit waren Preisaktionen durch den Lieferanten nicht erwünscht. Dies haben wir akzeptiert und uns an die unverbindliche Preisempfehlung gehalten, was ein Fehler war. Daher ist seitdem das gesamte Schultaschen-Sortiment in unsere Preisaktionen inkludiert.“