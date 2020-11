Karlsruher Bücherschau findet virtuell statt

Aus den Unternehmen

Literaturliebhaber*innen können sich freuen, denn in diesem Jahr findet die Karlsruher Bücherschau vom 13.11. bis zum 29.11. als Online-Buchpräsentation statt. Nach Absage der diesjährigen Karlsruher Bücherschau als Präsenzveranstaltung lädt nun die digitale Version ein, – egal wo und zu welcher Uhrzeit – online in die Welt der Literatur einzutauchen. Verlage präsentieren ihre Neuerscheinungen und beliebte Bestseller wegen der Corona-Pandemie dieses Mal nicht auf den Regalen im Regierungspräsidium am Rondellplatz in Karlsruhe, sondern auf einer digitalen Plattform. Sie eröffnet die Möglichkeit, das Angebot der ausstellenden Verlage in Ruhe in Augenschein zu nehmen: Videos, Leseproben und zusätzliche Informationen zu Büchern und Autor*innen runden das Angebot ab. Die virtuelle Bücherschau erreichen Interessierte nach einer einmaligen, kostenlosen Registrierung über den Link auf der Eingangsseite von www.buecherschau.de 2020 ist ein besonderes Jahr und die Bücherschau nutzt die außergewöhnlichen Umstände, um neue digitale Wege zu gehen. Literaturbegeisterte können Autor*innen per Livestream oder über den neuen YouTube Kanal der Karlsruher Bücherschau erleben. Die Links zu den digitalen Beiträgen sind im Veranstaltungsprogramm unter www.buecherschau.de veröffentlicht.

Spannende Lesungen erwarten die Bücherschau-Freunde: Annette Pehnt wird im Gespräch mit Silke Arning, SWR2 Landeskultur, über ihr Buch „Alles was Sie sehen ist neu“ sprechen. Das Video der Lesung ist ab 16.11. abrufbar. Anna Katharina Hahn redet mit Wolfgang Tischer, Herausgeber des literaturcafe.de, am 27.11. über „Aus und davon“ – einen Familienroman des 21. Jahrhunderts. Weitere digitale Beiträge sind in Planung.

Mehr Informationen finden Sie unter www.buecherschau.de.