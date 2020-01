Karin Schmidt-Friderichs: »Unser Verhalten entscheidet über Zukunft der Branche«

Verband, Verlage

Zum ersten Mal hat Karin Schmidt-Friderichs als Börsenvereins-Vorsteherin vor den Publikumsverlagen gesprochen, die bei der Jahrestagung der IG Belletristik und Sachbuch (IG BellSa) traditionell Standortbestimmung betreiben. Im Herbst hatte die Verlegerin des Verlags Hermann Schmidt das Vorsteheramt von Buchhändler Heinrich Riethmüller (Osiander) übernommen.

Anders als ihr Vorgänger, der als Buchhändler auch schon mal mahnende Worte und konkrete Forderungen an die Verlage richtete, rückte Schmidt-Friderichs grundsätzliche spartenübergreifende Fragen in den Vordergrund:

Erzählen wir die richtigen Geschichten „über unsere Arbeit und unsere Leistung, über unsere Unternehmen und unsere Branche“?

Wie stehen wir zu „Ellenbogen-Mentalität und Konfrontation – und wie zum Konzept brückenbauender Kooperation“?

„Wir zusammen sind diese Branche. Was wir sagen und was wir tun macht diese Branche zu dem, was sie ist. Mit unserem täglichen Verhalten entscheiden wir darüber, wie die Zukunft in dieser Branche aussieht“, mahnte Schmidt-Friderichs die versammelten Publikumsverlage. Bereits zu Beginn ihrer Amtszeit hatte sie angekündigt, als Vorsteherin eine beharrliche Vermittlerin sein zu wollen, auch um Zentrifugalkräfte und Egoismus in einem sparten- und größenübergreifenden Verein einzudämmen.