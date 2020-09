Kanada kündigt virtuelles Programm für die Frankfurter Buchmesse 2020 an

Aus den Unternehmen

GATINEAU, QUÉBEC | KANADA: 24. September 2020. Die literarische Welt richtet ihren Blick auf Kanada als Ehrengast der allerersten Special Edition der Frankfurter Buchmesse (14.-18. Oktober 2020).

Steven Guilbeault, Minister für kanadisches Kulturerbe, kündigte heute in einer Videobotschaft Kanadas virtuelles Programm für die diesjährige Special Edition der Frankfurter Buchmesse an. Die folgenden Veranstaltungen werden der breiten Öffentlichkeit über die Webseite von Canada FBM2020 zur Verfügung stehen:

Literarische Mini-Dokumentationen

Margaret Atwood

Ein 60-minütiges Exklusivgespräch mit Margaret Atwood, einer der berühmtesten kanadischen Autorinnen von Lyrik, Belletristik, Sachliteratur, Essays und Graphic Novels. Die Diskussion wird moderiert von Belletristik- und Essay-Autor Charles Foran, der für seine Werke zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten hat.

„Hope Against Despair“ mit Alix Ohlin, Jocelyne Saucier und Joshua Whitehead

Es hat oft den Anschein, dass die Menschheit von einem düsteren Schatten gequält wird, heimgesucht von ökologischen, sozialen und politischen Krisen. Welche Rolle spielt das Künstlertum bei der Bewältigung von Unheil? Was fordern wir von unseren Künstlerinnen und Künstlern: Widerstand, Einfühlungsvermögen, Verständnis – oder all das?

„We Contain Multitudes“ mit Kim Thúy, Esi Edugyan und Catherine Hernandez

Die Vorstellung, dass wir als Individuen unterschiedliche Identitäten ausbilden und ausleben, wird heutzutage weithin akzeptiert. Aber wie wirken sich diese verschiedenen Identitäten auf das Werk einer Schriftstellerin oder eines Schriftstellers aus, wie prägen sie die Reaktionen ihrer Leser*innen und ihre Position in der literarischen Gemeinschaft? Wird eine Identität zwangsläufig überwiegen?

„Picture Perfect“ mit David Alexander Robertson, Sydney Smith und Guillaume Perrault

Schon seit den Höhlenmalereien, vielleicht sogar noch länger, haben Menschen Bilder genutzt, um Geschichten zu erzählen. Graphic Novelists und Kinderbuchillustratoren haben ein wachsendes Publikum, das begierig darauf ist, sich mit dem Zusammenspiel von Worten und Bildern auseinanderzusetzen und sich daran zu erfreuen. Diese Veranstaltung präsentiert ein reichhaltiges Angebot an Bildern und Beispielen einiger der erfolgreichsten kanadischen Autor*innen und Illustrator*innen.

Kulturelle Veranstaltungen

„Canada in Harmony“

Eine Reihe von Performances vom Canada Day 2020, u.a. mit der Pianistin Alexandra Stréliski, der Hip-Hop-Künstlerin Haviah Mighty und der Singer-Songwriterin Leela Gilday.

Virtuell anwesend waren neben dem Minister auch Stéphane Dion, kanadischer Botschafter in Deutschland und Sondergesandter für die Europäische Union und Europa, Juergen Boos, Direktor der Frankfurter Buchmesse, und Caroline Fortin, Vorsitzende des Komitees Canada FBM2020.

Die Regierung Kanadas ist stolz darauf, eine virtuelle Delegation von neun Autor*innen und Illustrator*innen anzukündigen, die Kanada in diesem Jahr in Frankfurt auf der Weltbühne vertreten wird.

Kanadas Auftritt als Ehrengast der Frankfurter Buchmesse wird bis ins Jahr 2021 fortgesetzt, mit literarischen und kulturellen Präsenzveranstaltungen im Vorfeld der Teilnahme Kanadas als Live-Ehrengast auf der Frankfurter Buchmesse 2021. Das Department of Canadian Heritage und seine wichtigsten Partner Canada FBM2020, der Canada Council for the Arts, Global Affairs Canada und Telefilm Canada freuen sich, dem deutschen und internationalen Publikum kanadische Autor*innen und Illustrator*innen sowie Kunstschaffende aus Film, Musik und den darstellenden Künsten näher zu bringen.

Dieses Großereignis unterstützt Kanadas Kreativsektor, inklusive der Verlage, bei der Erreichung internationaler Exportziele durch unsere Creative Export Strategy.

Im Laufe des nächsten Jahres wird die Regierung weitere kanadische Veranstaltungen in Deutschland ankündigen. Aktuelle Informationen finden Sie unter https://canadafbm2020.com/de/home-de/.

—S. E. Steven Guilbeault, Minister für kanadisches Kulturerbe

„Kanada ist stolz darauf, in diesem besonderen Jahr Ehrengast der Special Edition der Frankfurter Buchmesse zu sein. Wir sind stolz auf unsere großartigen kanadischen Talente und schätzen die Gelegenheit sehr, die vielfältigen und talentierten Schriftsteller*innen und Künstler*innen unseres Landes über diese einzigartige Plattform präsentieren zu dürfen. Durch die Investition in diese Initiative tragen wir dazu bei, kanadische Kunstschaffende einem internationalen Publikum vorzustellen und der kanadischen Verlagsbranche und anderen Kreativsektoren erhebliche wirtschaftliche Vorteile zu verschaffen“.

—S. E. Stéphane Dion, Kanadas Botschafter in Deutschland und Sondergesandter für die Europäische Union und Europa

„Die Pandemie hat viele Menschen auf der ganzen Welt in Isolation gebracht. Aber mit einem interessanten Buch ist man immer in guter Gesellschaft. Durch schwierige Zeiten wie diese wird einem bewusst, welch wichtigen Platz die Literatur und die Künste im Allgemeinen in unserem Leben haben. Dies ist einer der Hauptgründe warum Kanada in diesem Herbst und vor allem im nächsten Jahr als Ehrengast alles dafür tun wird, um seine reiche Literatur und seine vielfältigen kulturellen Ausdrucksformen im Rahmen der bei weitem größten Buchmesse der Welt zugänglich zu machen. Ich wünsche allen eine fantastische, erfolgreiche und freudige Messe!“

—Juergen Boos, Direktor der Frankfurter Buchmesse

„Als wir Anfang dieses Jahres damit begannen, Kanadas „Singular Plurality“ zu feiern, ahnte niemand, was 2020 bringen würde. Das umfangreiche Literaturprogramm, das die Organisatoren Canada FBM 2020 seit einigen Jahren unter Einbeziehung der überaus diversen kanadischen Verlagsbranche vorbereitet hatte, konnte aufgrund der durch die Pandemie verursachten Reisebeschränkungen nicht wie geplant umgesetzt werden. Wir freuen uns jedoch auf eine Reihe kanadischer Highlights in diesem Herbst: Im Rahmen der Frankfurter Buchmesse – Special Edition haben unsere Partner ein beeindruckendes Online-Programm zusammengestellt, das auch im Rahmen unseres BOOKFEST digital präsentiert wird. Beteiligt daran sind viele großartige kanadische Stimmen, darunter Esi Edugyan, Jocelyne Saucier und David Robertson. Ich freue mich sehr, dass mehr als 240 Bücher kanadischer Autor*innen bis Oktober dieses Jahres in deutscher Übersetzung vorliegen werden. Sie werden unsere Vorfreude auf die Präsentation des kanadischen Ehrengastes im Jahr 2021 schüren.

—Caroline Fortin, Vorsitzende Canada FBM2020

„Die kanadische Verlagsbranche freut sich, Teil dieser Special Edition der Frankfurter Buchmesse zu sein. Dies bietet uns Gelegenheit, Autor*innen und Illustrator*innen unserer literarischen Delegation virtuell zu promoten. Unsere gegenwärtige Realität hat uns gezwungen, noch kreativer und innovativer zu sein – aber unser Ziel bleibt dasselbe: Unsere einzigartige Vielfalt auf der Weltbühne zum Ausdruck zu bringen, indem wir großartige kanadische Autor*innen und Illustrator*innen aller literarischer Genres präsentieren. Canada FBM2020 freut sich sehr darauf, unsere Mission der aktiven Förderung der kanadischen Literatur fortzusetzen, und gleichzeitig dazu beizutragen, den Absatz kanadischer Bücher auf dem deutschen Markt zu steigern“.

Quick Facts

Zu Kanadas 2020 Delegation von Autor*innen und Illustrator*innen gehören: Alix Ohlin, Catherine Hernandez, Esi Edugyan, David Alexander Robertson, Guillaume Perreault, Jocelyne Saucier, Joshua Whitehead, Kim Thúy and Sydney Smith. Diese Autor*innen werden im Rahmen von drei Mini-Dokumentationen über eine Vielzahl von Themen diskutieren.

Am 08. September gab die Frankfurter Buchmesse bekannt, dass bedingt durch die neuerlichen Reisebeschränkungen aufgrund von COVID-19 die klassische Hallenausstellung durch ein umfangreiches digitales Programm für die Special Edition ersetzt wird.

Am 07. Juli kündigte die kanadische Regierung an, dass sie ihr Ehrengastjahr bis ins Jahr 2021 verlängern und ein virtuelles Programm für die Frankfurter Buchmesse 2020 bereitstellen wird.

Der Auftritt als Ehrengast der Frankfurter Buchmesse ist eine einjährige, deutschlandweite Initiative, die dazu beiträgt, Kanadas Verlagsbranche und seinen literarischen und kreativen Sektor auf der internationalen Bühne zu fördern.

Das literarische Programm Kanadas für die Frankfurter Buchmesse steht unter dem Motto „Singular Plurality“. Der Slogan fängt die Vielfalt und Kultur Kanadas ein, wo jeder einzigartig aber durch gemeinsame Werte verbunden ist.

