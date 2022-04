Junge Surfer zwischen Fakten und Fake

Sicher und informiert: Die Technik im Griff zu haben, ist nur eine Seite der Medaille. In der Informationsflut des Internets und zwischen all den Social-Media-Accounts auch Fakten und Fake News unterscheiden zu können, ist eine Herausforderung im Bereich der digitalen Medienbildung. (Foto: SCHAU HIN)Die Pandemie hat die Digitalisierung an den Schulen vorangetrieben. Dadurch ist auch das Thema Medienbildung noch stärker in den Fokus gerückt. Lehrmaterial und Fachbücher helfen beim Umgang mit dem komplexen Thema.

Seit die Kultusministerkonferenz im Jahr 2016 das Strategiepapier „Bildung in der digitalen Welt“ verabschiedet hat, ist „Medienbildung“ als Aufgabe der allgemeinbildenden Schulen stärker in den Fokus gerückt. Der Aufbau von digitalen Kompetenzen hat Einzug in die Lehrpläne gehalten und spielt inzwischen in nahezu allen Schulfächern und für fast alle Altersstufen eine Rolle – von der Einschulung bis zum Abitur. Durch den Digitalpakt Schule und das Homeschooling während der Corona-Krise hat das Thema Medien für Lehrer, aber auch für Schüler und ihre Familien einen zusätzlichen Schub erfahren. Das Lehren und Lernen mit Tablet und Computer wurde innerhalb kürzester Zeit für beide Seiten zum Alltag.