Julia Franck wird Herausgeberin der »Anderen Bibliothek«

Bücher und Autoren, Personalia

Die von Franz Greno und Hans Magnus Enzensberger gegründete Buchreihe „Die Andere Bibliothek“ (AB) zählt seit bald 40 Jahren zu den bibliophilen Renommierprojekten im Buchbereich.

Im Juli nächsten Jahres wird die Schriftstellerin Julia Franck (52) den langjährigen Herausgeber Christian Döring (67) ablösen, der seit 2009 Lektor und seit 2011 Verlagsleiter der zur Aufbau-Verlagsgruppe gehörenden AB ist.

Mit seinen Eindeckungen und Wiederentdeckungen, den opulenten Foliobänden, der von ihm initiierten Reihe der Extradrucke und den großen Büchern im kleinen Format habe er in dieser Zeit das unverwechselbare literarische Profil der „Anderen Bibliothek“ geprägt, würdigt Aufbau in einer Verlagsmeldung Dörings Arbeit, mit dem Hinweis auf zahlreiche Preise der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzungen und mehrfache Auszeichnungen der Stiftung Buchkunst für das schönste Buch.

Franck wird die erste Herausgeberin in der Geschichte der 1985 gegründeten AB sein, nach Enzensberger (1985 bis 2004), Michael Naumann und Klaus Harpprecht (2007 bis 2010) und Döring (ab 2011).

Für Ihr Werk, das in 39 Sprachen übersetzt wurde, erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, darunter 2007 den Deutschen Buchpreis für ihren Roman „Die Mittagsfrau“. „Es ist mir Ehre und Vergnügen, die literarischen Schätze der Anderen Bibliothek um meine Auswahl zu bereichern. Ich freue mich darauf, die Leserinnen und Leser mit den kommenden Büchern auf meine Entdeckungsreisen mitzunehmen und für den weiblichen Blick zu öffnen“, kündigt Franck an.