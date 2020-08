Julia Decker übernimmt Teamleitung Presse bei cbj, cbt und Penguin Junior

Personalia

Julia Decker (32) übernimmt ab 1. September 2020 die Teamleitung Presse für die Verlage cbj, cbt und Penguin Junior innerhalb der Verlagsgruppe Penguin Random House. Sie folgt auf Andrea Wolf.

Nach dem Studium Literatur-Kunst-Medien in Konstanz absolvierte Decker ein Presse-Volontariat beim Diogenes Verlag in Zürich, bevor sie ihren Master in Buchwissenschaften mit Schwerpunkt Verlagspraxis in München machte. Seit 2016 ist sie als Pressereferentin für die Verlage cbj und cbt tätig.

In ihrer Funktion als Teamleiterin berichtet sie an Astrid von Willmann, Presseleitung Blanvalet, Kinder- und Jugendbuch.