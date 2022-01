Juli Zeh: »Meine Manuskripte sind meistens ein Massaker«

Juli Zeh ist Juristin, politische Aktivistin und Schriftstellerin. Mit »Über Menschen« landet sie den Jahresbestseller 2021.

Richterin, Tierschutzbotschafterin, Reiterin, Netzaktivistin und nicht zuletzt Autorin des meistverkauften Buchs in der SPIEGEL-Jahresbestsellerliste Hardcover Belletristik – Juli Zeh hat viele Gesichter, Interessen und auch einiges zu sagen. Als buchreport die Bestsellerautorin im November in ihrer Wahlheimat im brandenburgischen Havelland erreicht, muss sie selbst kurz lachen angesichts der eigenen Jobbeschreibung. Dann sagt sie: „In meiner eigenen Wahrnehmung bin ich eher Mutter und Hausfrau, weil das die meisten Stunden meines Tages einnimmt.“

Und trotzdem presst die 47-Jährige zwischen die alltäglichen Aufgaben noch reichlich Zusätzliches. Die vielen Anliegen, die sie neben ihrer Familie begleiten, gehören zu den verschiedenen Seiten ihrer Persönlichkeit. Es gibt Phasen, in denen ihr politisches Engagement mehr Gewicht bekommt, dann wieder ihre juristische Arbeit als Richterin am brandenburgischen Verfassungsgericht in Potsdam. „Das folgt keinem Konzept, es ergibt sich. Die Beschäftigung mit meinen Kindern ist allerdings eine feste Größe, die mir wichtig ist. Darum herum organisiere ich alles andere.“