Jonathan Strouds »Lockwood & Co« kommt auf Netflix

Bücher und Autoren

Die Serienadaption von Jonathan Strouds Jugendbuch-Fantasy-Reihe „Lockwood & Co“ kommt ab dem 27. Januar auf Netflix. Zum Hintergrund:

Der britische Kinder- und Jugendbuchautor Jonathan Stroud feierte seine ersten literarischen Erfolge Mitte der 2000er-Jahre mit seiner „Bartimäus“-Trilogie. Die internationale Bestsellerreihe erschien zwischen 2003 und 2005 und wurde fünf Jahre später noch ein Prequel erweitert. In deutscher Ausgabe liegen die Bände „Das Amulett von Samarkand“, „Das Auge des Golem“, „Die Pforte des Magiers“ sowie „Der Ring des Salomo“ bei cbj vor.

Nach Abschluss dieser zur Tetralogie erwachsenen Reihe um den scharfzüngigen Dschinn Bartimäus widmete sich Stroud dem Fantasy-Projekt „Lockwood & Co.“, in dem jugendliche „Agenten“ in London gegen problematische Geistererscheinungen vorgehen. Der erste Band der Reihe, „The Screaming Staircase“, erschien 2013 und wurde noch im selben Jahr bei cbj unter dem Titel „Die seufzende Wendeltreppe“ veröffentlicht. Weitere Bände erschienen im Jahrestakt, bis die Reihe 2017 mit dem fünften Band, „Das grauenvolle Grab“, ihren Abschluss fand – von einer E-Short-Story abgesehen.

Die Netflix-Serie „Lockwood & Co.“ erzählt nun in ihrer 8 Folgen umfassenden ersten Staffel, wie sich die 15-jährige Lucy Carlyle (Ruby Stokes) dem Geisterjäger-Start-Up „Lockwood & Co.“ von Anthony Lockwood (Cameron Chapman) und George Karim (Ali Hadji-Heshmati) anschließt und wie das Trio gemeinsam einem dunklen Geheimnis auf die Spur kommt.

Jonathan Stroud arbeitet derweil an einer Science-Fiction-Buchreihe. Seit 2021 erzählt er in den „Scarlett & Browne“-Romanen, wie sich zwei Jugendliche in einem dystopischen England durchschlagen. Hieraus sind 2021 und 2022 bei cbj die Bände „Die Outlaws“ und „Die Berüchtigten“ erschienen.