John Martin wird neuer CEO des Wissenschaftsverlags Brill

Personalia

John Martin wird neuer CEO von Brill. Er folgt auf Peter Coebergh, der den niederländischen Wissenschaftsverlag mit Schwerpunkten in den Geistes- und Sozialwissenschaften, im internationalen Recht und in der Biologie verlässt.

John Martin wird den CEO-Posten zunächst interimsweise ab dem 1. September übernehmen. Nach einer außerordentlichen Hauptversammlung, die voraussichtlich im Herbst dieses Jahres stattfinden wird, soll er dann formell zum Geschäftsführer bestellt werden. Als CEO verantwortet Martin künftig das allgemeine Management und die zukünftige strategische Entwicklung von Brill.

John Martin studierte Molekularbiologie (PhD) an der Universität Sheffield (Großbritannien) und zog 1995 für eine Post-Doc-Stelle an der Universität Utrecht in die Niederlande. Seine Karriere im Verlagswesen startete er bei Wolters Kluwer (1996). Auch Stationen bei Swets (ab 1999) und Sanoma Learning (ab 2009) stehen in seiner Vita. Bei Sanoma zunächst als COO aktiv, wurde er dort 2011 Chief Digital and Strategy Officer und 2014 schließlich CEO. Seit 2020 war Martin als nicht-geschäftsführender Direktor sowie als Berater und Investor in verschiedenen Bildungs- und Bildungstechnologie-Unternehmen aktiv.

Mit der Personalie wird der Brill-Vorstand künftig aus diesen drei Mitgliedern bestehen:

John Martin (CEO)

Jasmin Lange (CPO)

Wim Dikstaal (CFO).

Brill ist als Wissenschaftsverlag international aktiv. Das deutsch­sprachige Programm wurde seit 2017 durch Zukäufe aufgebaut; zuletzt erfolgte 2021 die vollständige Übernahme von Vandenhoeck & Ruprecht. Die deutschen Aktivitäten der Gruppe sind seitdem in der buchreport-Erhebung „Die 100 größten Verlage“ unter Brill Deutschland gebündelt.