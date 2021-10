Joe Sacco erhält den Geschwister-Scholl-Preis 2021

Bücher und Autoren, Literaturpreise

Der Comic-Journalist Joe Sacco wird für sein Buch „Wir gehören dem Land“ (Edition Moderne) mit dem Geschwister-Scholl-Preis 2021 ausgezeichnet. Damit wird erstmals in der Geschichte des Geschwister-Scholl-Preises ein Comic prämiert. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wird von der Stadt München und dem Landesverband Bayern des Börsenvereins verliehen.

Joe Sacco, geboren in Malta, lebt heute in Portland, Oregon und gilt als Pionier der Comic-Reportage. Seit den 1990er Jahren bereist er die Welt und berichtet als zeichnender Journalist aus Krisen- und Kriegsgebieten. Aufmerksamkeit erregten seine Reportagen über den Nahostkonflikt und den Bosnienkrieg. In weiteren Arbeiten widmete er sich dem Schicksal afrikanischer Migranten auf Malta, tschetschenischen Flüchtlingen im südlichen Russland, U.S. Marines im Irak und der Armut im ländlichen Indien.

Pionier der Gattung

Die Jury bezeichnet Sacco als „Pionier“: „Er hat eine literarische Gattung erfunden und ihr auch selbst einen Namen gegeben: ‚Comic-Journalismus‘. Von Portland aus reist er in Kriegs- und Krisengebiete. Er hält sich dort lange auf und nimmt sich nach der Rückkehr noch mehr Zeit, um in eine Form zu bringen, was er erfahren hat. Sein Journalismus arbeitet sozusagen zeitversetzt, nimmt von vornherein eine historische Perspektive ein. Er ist ein Bildberichterstatter neuen Typs: Indem er zeichnet, kann er mehr aufzeichnen als Fotografen, aber auch als Reporter, die nur Text produzieren. Zeugenberichte sind seine wichtigste Quelle, die er durch historische Recherchen und durch den Augenschein ergänzt. Auch die Zeugenschaft selbst ist ein Thema, und Joe Sacco, der Autor, kommt als Zeuge der Zeugnisse in seinen Bildberichten vor.“

Mit dem Vorschlag, erstmals mit dem Geschwister-Scholl-Preis ein Werk der Graphic Non-Fiction auszuzeichnen, möchte die Jury „der Bedeutung Rechnung tragen, die der gezeichneten Zeitgeschichte in der historisch-politischen Aufklärung und Vermittlung zugewachsen ist, insbesondere in der Arbeit mit Jugendlichen“. „Sinn und Ziel“ des Geschwister-Scholl-Preises sei es, „jährlich ein Buch jüngeren Datums auszuzeichnen, das von geistiger Unabhängigkeit zeugt und geeignet ist, bürgerliche Freiheit, moralischen, intellektuellen und ästhetischen Mut zu fördern und dem verantwortlichen Gegenwartsbewusstsein wichtige Impulse zu geben.“ Die Verleihung des Preises soll am Montag, 29. November, stattfinden.

Der Jury des Geschwister-Scholl-Preises 2021 gehörten an: