JIM-Studie 2019: Jugendliche lesen weniger Bücher

Im Gegensatz zum Vorjahr ist die Zahl der 12- bis 19-Jährigen, die täglich oder mehrmals pro Woche zum Buch greifen, um 5% auf 34% gesunken.

Rund 20% der Jugendlichen greift innerhalb von 14 Tagen zu einem gedruckten Buch, gut jeder Vierte einmal im Monat oder seltener.

28% von ihnen lesen einmal im Monat oder seltener ein Buch.

18% der Befragten gab an, nie in der Freizeit in gedruckten Büchern zu lesen.

Wie bereits in den Vorjahren zeigen Mädchen eine höhere Affinität zu Büchern: Zwei von fünf Mädchen, aber nur gut jeder vierte Junge greift in der Freizeit regelmäßig zum Buch. Der höchste Anteil regelmäßiger Leser findet sich in diesem Jahr unter den 16- bis 17-Jährigen. Auch der Bildungshintergrund beeinflusst die Büchernutzung: Während 38% der Gymnasiasten regelmäßig zum Buch greifen, sind es bei Jugendlichen, die eine Haupt- oder Realschule besuchen, 28%.

E-Books zeigen nach wie vor keine breite Relevanz im Medienalltag Jugendlicher: Wie im Vorjahr lasen nur 7% der Jugendlichen regelmäßig E-Books, für ein Viertel gehört die Lektüre von elektronischen Büchern zumindest selten zum Freizeitalltag.

Drei von vier Jugendlichen beschäftigen sich nie mit digitalen Büchern.

Die rückläufigen Zahlen der bücherlesenden Jugendlichen sind laut JIM-Studie mit einem stetig wachsenden Medienrepertoire zu erklären. Rund 3 von 4 Familien haben ein Abonnement für einen Video-Streaming-Dienst wie beispielsweise Netflix oder Amazon Prime Video abgeschlossen. Auch weitere Online-Kanäle wie Youtube stehen bei den Jugendlichen hoch im Kurs.