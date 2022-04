Jetzt ermittelt Lucas Davenports Tochter

Bücher und Autoren

John Sandford schickt die nächste Generation der Davenport-Ermittler ins Rennen: „The Investigator“ (Putnam) landet in dieser Woche auf Platz 1 der US-amerikanischen Bestsellerliste. Der Titel ist ein weiteres Spin-off von Sandfords Bestseller-Reihe um den Ermittler Lucas Davenport. Ihm hat Sandford seit 1989 insgesamt 31 Romane gewidmet, der 32. erscheint im Oktober. Hinzu kommen 12 Romane des Spin-offs um den Kriminalpolizisten Virgil Flowers.

In „The Investigator“ kommt jetzt Lucas Davenports Adoptivtochter Letty zum Zug. Nach ihrem Studium an der Elite-Universität Stanford beginnt sie einen eher faden Job im Büro von US-Senator Colles. Dieser erkennt jedoch ihre Talente und bezieht sie zumindest teilweise in Ermittlungsarbeiten des Department of Homeland Security ein. Denn im Bundesstaat Texas melden zahlreiche Ölfirmen den Diebstahl von Rohöl. Es besteht der Verdacht, dass eine gewaltbereite Miliz an einem explosiven Plan feilt. Für Letty Davenport und Senator Colles ist Eile geboten.

Der 78-jährige John Sandford hat nicht nur zahlreiche US-Bestseller geschrieben, sondern ist auch ein angesehener Journalist. 1985 erhielt er den Pulitzer-Preis für eine Reportage über eine amerikanische Farmerfamilie während der Farmkrise im Bundesstaat Minnesota.

Viele Jahre erschienen deutsche Übersetzungen von Sandfords Romanen bei Goldmann. Seit 2012 ist jedoch kein Titel mehr veröffentlicht worden. 2016 erschien bei Piper sein einziger Science-Fiction-Roman „Das Objekt“.