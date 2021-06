Comicbuch-Adaption von Jeff Lemires „Sweet Tooth“ im Stream

Bücher und Autoren

Netflix zeigt ab dem 4. Juni die auf Jeff Lemires gleichnamigem Comic basierende Fantasyserie „Sweet Tooth“. Zum Hintergrund:

Zwischen 2009 und 2013 wurde bei einem DC-Imprint die Serie „Sweet Tooth“ veröffentlicht. Die Comic-Reihe von Jeff Lemire spielt in einer postapokalyptischen Zukunft und handelt vom Überlebenskampf verschiedener Gruppen von Menschen und Tier-Mensch-Hybriden.

Der Streaminganbieter Netflix versucht nun das Potenzial der Graphic Novel auch auf dem Bildschirm auszuschöpfen und präsentiert zunächst eine 8 Folgen umfassende erste Staffel von „Sweet Tooth“ als Fantasyserie.

Gegenüber dem „Tagesspiegel“ äußerte der Comic-Autor Lemire, dass ein Besuch am Film-Set beim Dreh der Serie in ihm den Wunsch ausgelöst habe, seinerseits noch einmal in die Welt von „Sweet Tooth“ zurückzukehren. Das Ergebnis dieses Wunsches präsentierte der Comic-Zeichner und Autor Ende 2020 bei DC in Form des Sequels „Sweet Tooth. The Return“.

Auf Deutsch erschien Lemires Comic-Reihe ab 2012 bei Panini in 6 Bänden als Softcover. Passend zum Start der Netflix-Serie hat der Verlag im Januar dieses Jahres begonnen, die „Sweet Tooth“-Reihe als 3-bändige „Deluxe-Edition“ im Hardcover neu aufzulegen. Die Veröffentlichung des Sequels, „Sweet Tooth. Die Rückkehr“, hat Panini für den 6. Juli angekündigt.

Darüber hinaus erscheinen weitere Arbeiten von Lemire, wie die Reihen „Ascender“, „Gideon Falls“ und „Family Tree“, beim Splitter Verlag