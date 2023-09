Jasmin Ahluwalia übernimmt das Produktmanagement von Schweitzer

Personalia

Jasmin Ahluwalia übernimmt die Leitung Produktmanagement bei Schweitzer Fachinformationen. Sie folgt in dieser Position auf Karsten Harmjanz, der sich künftig dem Change-Management des Fachinformationsanbieters widmen wird.

Ahluwalia kam bereits 2020 zu Schweitzer und ist seit April 2022 Leiterin des Business Developments. Die Leitung des Produktmanagements übernimmt sie zusätzlich. In ihrer neuen Rolle verantwortet Ahluwalia hauseigene Produkte wie das Schweitzer Mediacenter, Schweitzer Connect, Schweitzer Zeitschrifteninhaltsdienst, den Verkündungsdienst, den Schweitzer iKiosk sowie strategische Kooperationen.

„Die Tatsache, dass wir es schaffen, wichtige Rollen im Unternehmen mit eigenen Kräften neu- und nachzubesetzen, zeigt, dass Schweitzer sich auch bei der Personalentwicklung in die richtige Richtung bewegt. Wir konnten den Mitarbeitenden eine für sie und Schweitzer wichtige Perspektive bieten. Wir qualifizieren Fachkräfte, mit denen wir aktiv an unserer Zukunft und der Zukunft des Fachinformationsmarkts arbeiten und diese mitgestalten können“, so Schweitzer-CEO Philipp Neie.