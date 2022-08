Junji Itō landet mit japanischen Horrorstorys einen US-Bestseller

Bücher und Autoren

Bereits im Alter von 4 Jahren begann Junji Itō mit dem Zeichnen von Manga. Von Anfang an enthielten seine Geschichten Horrorelemente. So auch sein neuestes Werk, welches jetzt in den USA zum Bestseller geworden ist: „The Liminal Zone“ (Viz) landet neu auf Platz 4 der US-amerikanischen Belletristik-Bestsellerliste.

Darin erzählt der japanische Autor 4 Gruselgeschichten. So geht es unter anderem um eine professionelle Trauernde, die für Trauerfeiern engagiert werden kann und nach einer Beerdigung nicht mehr aufhören kann zu weinen, sowie um ein Paar, dass gemeinsam den Aokigahara, Japans berühmten „Suizid-Wald“, besucht und dort auf einen „jenseitigen Strom“ trifft. Itōs Verlag Viz bezeichnet die Geschichtensammlung als „eine Erfahrung des ultimativen Schreckens“.

Der Durchbruch gelang dem 59-Jährigen mit „Tomie“. Die Horror-Manga-Serie um die unsterbliche Tomie, die durch ihre Schönheit Männer in den Wahnsinn treibt, startete Itō bereits 1987. In den Jahren 2019, 2021 und 2022 wurde er mit dem Eisner Award, einer der wichtigsten Auszeichnungen für Comic-Schaffende in den USA, ausgezeichnet.

Nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in den USA boomt der Manga-Markt. Junji Itō lässt sich regelmäßig auf den Listen der bestverkauften Mangas finden.

In Deutschland erscheint der Autor bei Carlsen. Eine Übersetzung von „The Liminal Zone“ wurde noch nicht angekündigt. Bei Carlsen ist zuletzt „Lovesickness. Liebeskranker Horror“ erschienen.