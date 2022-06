Jahrestagung des Verbandes Deutscher Bahnhofsbuchhändler findet am 17.-18. April 2023 statt

Aus den Unternehmen

Am 17. und 18. April 2023 wird das Hilton Hotel am Berliner Gendarmenmarkt wieder im Zeichen des Travel Retail stehen. Auch im kommenden Jahr setzt der VDBB wieder auf sein bewährtes Veranstaltungskonzept und den zentral gelegenen Veranstaltungsort in Deutschlands Bundes- und Medienhauptstadt Berlin.

Am ersten Tag findet die interne Mitgliederversammlung des VDBB statt. Im Anschluss stellen sich ausgewählte Medienmarken den Entscheider:innen des Bahnhofs- und Flughafenbuchhandels vor. Am zweiten Tag folgen eine öffentliche Vortragsveranstaltung, die begleitende Presse- und Buchmesse und der sogenannte Gästeabend, zu dem alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung eingeladen sind.

Die Jahrestagung des Verbandes Deutscher Bahnhofsbuchhändler gehört zu den wichtigsten Events der Pressevertriebsbranche. Neben dem Bahnhofs- und Flughafenbuchhandel sind traditionell Buch-, Zeitungs- und Zeitschriftenverlage sowie weitere Marktpartner aus ganz Deutschland vor Ort.

2022 durfte der VDBB im Hilton Hotel am Berliner Gendarmenmarkt 200 Gäste begrüßen. Der Gästeabend wurde von der Bastei Lübbe AG mitgestaltet. Der Mitgliederabend stand im Zeichen der brand eins Medien AG. Darüber hinaus wurde die Tagung von Froneri Schöller Eiscreme, dem Olympia Verlag und stella distribution unterstützt.

Detaillierte Informationen zur kommenden JHV werden Anfang 2023 veröffentlicht. Impressionen aus diesem Jahr gibt es unter www.vdbb.de

Die interne Herbsttagung des VDBB findet am 8. November 2022 in Heidelberg statt.