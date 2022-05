ITB Berlin erstellt Leseliste zum Themenschwerpunkt Umwelt und Klima

Aus den Unternehmen

Buchempfehlungen der ITB Berlin zur publizistischen Vorbereitung der Leipziger Klimabuchmesse vom 13. bis 15. Juli 2022

Die ITB Berlin recherchiert seit 2020 im Rahmen der ITB BuchAwards fortlaufend auch Bücher zum Thema »Klima und Umwelt« und stellt das umfangreiche Ergebnis als Leseliste zum Abruf auf Ihrer Website zur Verfügung. »Die weltweit größte Reisemesse unterstützt damit den publizistischen Weckruf hochrangiger Wissenschaftler*innen, Umweltaktivist*innen und Einzelverantwortlichen, den Klima- und Umweltproblemen mit ihren fatalen Auswirkungen eiligst entgegenzuwirken«, so Rika Jean-François, die ITB-Beauftragte für Corporate Social Responsibility (CSR), in ihrer begleitenden Pressemitteilung.

ITB Website:

www.itb.com/de/messe-marke/segmente/itb-book-awards/

Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels verlinkt unter »Jetzt ein Buch!«:

www.boersenverein.de/jetzteinbuch/downloads/#c16404

Über die ITB Berlin und den ITB Berlin Kongress:

Die ITB Berlin ist seit 1966 die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. Der ITB Berlin Kongress gilt als der weltweit größte Fachkongress der Branche. Er fand 2022 digital auf der Brand-Webseite itb.com statt und verzeichnete 60.700 Kongress-Teilnehmende aus 125 Ländern mit mehr als 100 Sessions mit 223 Speakern. Der Digital Business Day bot 2.500 Teilnehmern aus 96 Ländern an einem Tag die Möglichkeit für digitalen Austausch und Business von jedem Ort der Welt aus. Die Teilnehmerzahl war ausgesprochen international mit einem Anteil von 78 Prozent an internationalen Einkäufern und Anbietern. Es wurden insgesamt 20.000 Geschäftsbeziehungen angebahnt, die zu 14.000 Leads und 3.200 vereinbarten Businessterminen führten. Als digitaler Branchenmarktplatz reihte sich der Digital Business Day damit als Produktergänzung in die ITB-Markenfamilie ein und rundete das Messekonzept ab. 2022 plant die ITB Berlin eine B2B Netzwerk-Eventserie „TRVLX by ITB“ in Europäischen Märkten – das Kick-Off Event findet im Mai in Georgien statt. Vor der Pandemie stellten auf der ITB Berlin 2019 rund 10.000 Aussteller aus 181 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 160.000 Besuchern, darunter 113.500 Fachbesuchern, vor. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb.com und im ITB Social Media Newsroom.