Internationaler Literaturpreis 2020: Auszeichnung geht in diesem Jahr an sechs Bücher

Aus den Unternehmen

Ein Zeichen der Solidarität: Im Ausnahmejahr 2020 zeichnen das „Haus der Kulturen der Welt“ und die „Stiftung Elementarteilchen“ nicht ein einzelnes Buch aus, sondern alle sechs Titel der Shortlist gleichermaßen. Statt zwei Preisträgerinnen und Preisträgern wird es in diesem Jahr zwölf Gewinner geben: Ausgezeichnet werden sowohl die sechs Autorinnen und Autoren als auch die sechs Übersetzerinnen und Übersetzer der Shortlist. Der Internationale Literaturpreis würdigt in dieser für viele Kulturschaffende prekären Situation somit nicht ein einzelnes Werk, sondern die Arbeit und Stimmen vieler.

Bernd Scherer, Intendant des HKW, sagt: „Zu einer Zeit, in der auf globale Unübersichtlichkeit nicht selten mit einem Rückzug auf nationale Egoismen und Narrative des Ausschlusses reagiert wird, erscheint es wichtiger denn je, die vermittelnde Kraft internationaler Gegenwartsliteratur und ihrer Übersetzung ins Zentrum zu rücken. In die Auswahl der sechs Bücher fließen viel Zeit, Aufmerksamkeit und Diskussionsfreude der Jury. Dass also alle Titel grundsätzlich Gewinnerqualität haben, steht fest. Mit dem veränderten Verfahren leisten wir im Rahmen des Preises konkrete Hilfe für gleich zwölf Autor*innen und Übersetzer*innen. Das erscheint uns in diesem Jahr sinnvoller als die Zuspitzung auf eine literarische Position.“

René Aguigah, Ressortleiter „Literatur, Philosophie, Religion“ bei Deutschlandfunk Kultur: „Wir freuen uns sehr, Gastgeber für einen Preis zu sein, der wie kein anderer Literaturpreis in Deutschland die Zusammenarbeit zwischen Schreiben und Übersetzen fördert – und damit die Öffnung auf andere Sprachen hin. Deutschlandfunk Kultur tut dies als öffentlicher Ort in einer Zeit, in der Öffentlichkeit nicht ohne weiteres herzustellen ist.“

Das Preisgeld in Höhe von 36.000€ wird unter den zwölf ausgezeichneten Personen gleich aufgeteilt.

Verfahren: Die sechs ausgezeichneten Werke werden am 4. Juni um 10:05 Uhr live in der Sendung „Lesart“ im bundesweiten Programm von Deutschlandfunk Kultur bekanntgegeben. Die Preisverleihung auf der Berliner Dachterrasse des HKW entfällt in diesem Jahr.

Einreichungen: Der Internationale Literaturpreis verzeichnet in seinem 12. Jahr insgesamt 135 Einreichungen von 74 Verlagen. Die Werke wurden aus 29 Sprachen übersetzt.

Jury: Der Jury für den Internationalen Literaturpreis 2020 gehören Robin Detje, Verena Lueken, Heike Geißler, Tobias Lehmkuhl, Daniel Medin, Elisabeth Ruge und Daniela Seel an.

Preis: Der Internationale Literaturpreis wird vom „Haus der Kulturen der Welt“ (HKW) und der „Stiftung Elementarteilchen“ seit 2009 verliehen und zeichnet herausragende Werke internationaler Gegenwartsliteraturen und ihre Erstübersetzungen ins Deutsche aus.

Weitere Informationen zum Internationalen Literaturpreis unter: hkw.de/literaturpreis und https://www.deutschlandfunkkultur.de/lesart