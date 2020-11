Dorothee Junck: »Intensiver Kundenkontakt zahlt sich aus«

Dorothee Junck führt in Köln-Nippes den Buchladen Neusser Straße. Seit 2016 gehört sie zum Organisationsteam der „Woche unabhängiger Buchhandlungen“ (WUB). Mit der Aktion machen die Indies bis zum 7. November auf ihre Stärken aufmerksam. Im Interview beleuchtet Sie die Lage der Indies und die WUB im Ausnahmejahr.

Wie schwer treffen die wieder strikteren Corona-Regeln die Indies?

Das ist unterschiedlich. Es ist gut, dass unsere Buchhandlungen nicht geschlossen werden müssen. Aber bei den Veranstaltungen auch im Rahmen der WUB ist so mancher Plan durchkreuzt worden. Wir haben viel zurückgenommen, was Events mit physischer Präsenz anbelangt. Stattdessen bieten wir kleine coronakonforme Aktionen im öffentlichen Raum an. Zudem gibt es viele digitale Darbietungen, mit denen sich die teilnehmenden Buchhandlungen im Web inszenieren.