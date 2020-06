Instagram für BuchhändlerInnen

Praxis, Verlage, Webinar

Keine Angst vor Social Media! Dieses Live-Webinar zeigt Buchhändlerinnen und Buchhändlern, die gerne mit Instagram starten möchten oder bereits Erfahrungen gesammelt haben, wie sie die Plattform in ihren Buchhandelsalltag integrieren – ganz einfach und zeiteffizient.

Der Vortrag von Online Marketing-Expertin Cornelia Absmanner ist praktisch ausgerichtet und gibt Ihnen anhand vieler Beispiele konkrete Tipps an die Hand, wie Sie Ihre Bücherliebe mit Ihren Kunden auf Social Media teilen können. Welche Geschichten können Sie auf Instagram erzählen? Was macht ein gelungenes Foto aus? Von Likes über Hashtags bis zu Stories: Im Fokus steht immer die Anwendbarkeit in der Praxis.

Das Webinar dauert 90 Minuten einschließlich Fragerunde.

Inhalt:

Darum ist Instagram eine geniale Plattform für Bücher und Leser

Authentisch sein: Themen, Geschichten und Redaktionsplan

Technik & Kreativität: Fotos und Bildgestaltung

Immer an den Leser denken: Texte schreiben und Hashtags wählen

Referentin:

Cornelia Absmanner hat Germanistik studiert und war bei LovelyBooks tätig. Seit zwei Jahren ist sie Online Marketing und Social Media Managerin bei der Münchner Agentur Medialike, die sich auf die Buchbranche spezialisiert hat. Zu den Kunden zählen Verlage, Buchhandlungen und Autoren.

Auf ihrem Instagram-Account geht sie ihrer Lieblingsbeschäftigung nach: Menschen erzählen, wie toll Bücher sind.

Termin:

9. Juli, 10 Uhr

Dauer:

Ca. 90 Minuten

Kosten:

99 Euro zzgl. MwSt.

69 Euro zzgl. MwSt. für Abonnenten des Fachmagazines buchreport

kostenlos für Flatrate-Nutzer

Hier können Sie sich direkt für das Webinar anmelden.