Insa Wilke übernimmt Juryvorsitz beim Preis der Leipziger Buchmesse

Literaturpreise

Mit vier neuen Mitgliedern startet die Jury des Preises der Leipziger Buchmesse in die neue Saison. Insa Wilke übernimmt künftig den Vorsitz der Preisjury und löst damit turnusgemäß Jens Bisky ab.

Wilke, geboren 1978, arbeitet seit vielen Jahren als Literaturkritikerin, unter anderem bei der „Süddeutschen Zeitung“. Sie ist u.a. festes Mitglied im „lesenswert quartett“ des SWR Fernsehens, konzipiert und moderiert Kulturveranstaltungen und ist seit 2021 ist sie Vorsitzende der Jury für den Ingeborg-Bachmann-Preis. „Juryarbeit macht dann besonders Spaß, wenn eine Jury sich im Gespräch gemeinsam weiterentwickeln darf, aber durch den Wechsel einiger Mitglieder nach ein paar Runden immer auch wieder neue Impulse bekommt“, so Wilke. „Der Preis der Leipziger Buchmesse bietet diese Voraussetzungen. Und die Jury ist sich wiederum ihrer Verantwortung bei der Vergabe dieses besonderen Preises in seinen drei Sparten gerade in diesen Zeiten bewusst.“

Darüber hinaus sind drei weitere Mitglieder neu dabei:

Moritz Baßler , geboren 1962, ist Professor für Neuere deutsche Literatur und Kulturpoetik an der Universität Münster . Nach dem Studium der Germanistik und Philosophie sowie Promotion in Tübingen war er Redakteur am Reallexikon, von 1999 bis zur Habilitation 2003 Assistent bei Helmut Lethen und bis 2005 Professor of Literature an der International University Bremen .

, geboren 1962, ist Professor für Neuere deutsche Literatur und Kulturpoetik an der . Nach dem Studium der Germanistik und Philosophie sowie Promotion in Tübingen war er Redakteur am Reallexikon, von 1999 bis zur Habilitation 2003 Assistent bei und bis 2005 Professor of Literature an der . Miryam Schellbach , geboren 1988, studierte Germanistik in Leipzig und Lyon. Sie ist Wissenschaftslektorin und freie Literaturkritikerin. Ihre Kritiken erschienen unter anderem in der „FAZ“, „FAS“, „taz“ und „Süddeutscher Zeitung“ . Zudem ist sie Redakteurin der Leipziger Literaturzeitschrift „Edit. Papier für neue Texte“ , wo sie seit 2019 für den Edit-Essaypreis verantwortlich ist.

, geboren 1988, studierte Germanistik in Leipzig und Lyon. Sie ist Wissenschaftslektorin und freie Literaturkritikerin. Ihre Kritiken erschienen unter anderem in der und . Zudem ist sie Redakteurin der Leipziger Literaturzeitschrift , wo sie seit 2019 für den Edit-Essaypreis verantwortlich ist. Shirin Sojitrawalla, geboren 1968, studierte Germanistik, Komparatistik und Politikwissenschaften und absolvierte danach ein Redaktionsvolontariat bei der „FAZ“. Seit dem Jahr 2000 arbeitet sie als freiberufliche Journalistin mit den Schwerpunkten Literatur und Theater. Von 2016 bis 2020 war sie Jurorin des Berliner Theatertreffens, seit 2019 ist sie Mitglied der Jury für den Hauptstadtkulturfonds, seit Herbst 2021 gehört sie der Jury zur „SWR Bestenliste“ an.

Anne-Dore Krohn, Andreas Platthaus und Katharina Teutsch setzen ihre Jury-Arbeit fort. Anmeldeschluss für den Preis der Leipziger Buchmesse ist der 1. November 2021.