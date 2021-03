Petra Bracht: In Spanien mehr Autorin, in Deutschland mehr Ärztin

Wo entstehen Bücher? Und welchen Routinen folgen Autoren eigentlich beim Schreiben? In der buchreport-Serie „Mein Schreibtisch” gewähren Autoren Einblick in ihre Arbeit.

Dieses Mal: Petra Bracht, die gleich zwei Schreibtische hat – einen in Deutschland und den anderen in Spanien.

Eigentlich sind es zwei Schreibtische, an denen ich schreibe und arbeite. Der eine befindet sich in unserem Hauptwohnsitz, einem alten Fachwerkhaus in Deutschland, und der andere in unserem Urlaubsort in Südspanien gegenüber von Afrika. Dort entstehen die größten Anteile meiner Bücher. Das hat auch mit dem wundervollen ...