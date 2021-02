In Sachen Thalia/Osiander: Offener Brief ans Kartellamt

Einzelhandel, Handel

Formal ist an der Kooperation zwischen Thalia Mayersche und Osiander nichts zu rütteln: Die strategische Zusammenarbeit, u.a. in Form eines gemeinsamen Einkaufs, ist verkündet und genehmigt. Mitte November 2020 gaben die Kartellbehörden grünes Licht, sie sahen in der Partnerschaft keine erhebliche Behinderung des Wettbewerbs.

Gerhard Beckmann (82), Verleger, Kolumnist und Publizist, formuliert in einem Offenen Brief jedoch Kritik an der Entscheidung des Kartellamts – und regt die Rückgängigmachung der Entscheidung an. Denn, so Beckmann, die Zustimmung für die Kooperation sei zwar auf Grundlage geltenden Rechts gefallen, jedoch bereits im Umfeld sich ankündigender Kartellrechts-Änderungen. Mit diesen sollen „wettbwerbsverzerrende Praktiken” verhindert werden.

Beckmann formuliert u.a. Kritik an den Einkaufspraktiken von Thalia. „Von Verlagen, die sich den Forderungen Thalias verweigern, werden keine Titel bezogen. Sie werden ausgelistet”, so Beckmann in seinem Schreiben. Er verweist beispielhaft auf den Verlag Kein & Aber, dem Thalia Rabattforderungen von um die 60% abverlangt habe, was „um rund zehn Prozent oberhalb des durch die deutsche Buchpreisbindung fixierten Limits” liege. Hier allerdings irrt Beckmann, denn im Buchpreisbindungsgesetz (BuchPrG) gibt es keine gesetzlich fixierte Rabatt-Obergrenze von 50%, wie sie hier angedeutet wird. Was es gibt, ist eine Klausel, nach der „Letztverkäufer“ (also Buchhandlungen) keine besseren Konditionen bekommen dürfen als der Zwischenbuchhandel (s. auch Infokasten).

Was das Buchpreisbindungsgesetz zu Konditionen sagt Das Gesetz über die Preisbindung für Bücher (Buchpreisbindungsgesetz – BuchPrG) regelt nicht nur, dass Bücher zu festen Preisen an Endabnehmer verkauft werden. Es versucht auch, den Wettbewerb bei den Einkaufskonditionen einzugrenzen, damit sich große Händler nicht unter dem Schutz des festen Endpreises Wettbewerbsvorteile schaffen, die der Absicht des Gesetzes zuwiderlaufen, nämlich eine große Zahl von Verkaufsstellen zu fördern und auch eine mittelständische Handelsstruktur. Die Konditionenfrage ist unter der Überschrift „Vertrieb“ in §6 formuliert: (1) Verlage müssen bei der Festsetzung ihrer Verkaufspreise und sonstigen Verkaufskonditionen gegenüber Händlern den von kleineren Buchhandlungen erbrachten Beitrag zur flächendeckenden Versorgung mit Büchern sowie ihren buchhändlerischen Service angemessen berücksichtigen. Sie dürfen ihre Rabatte nicht allein an dem mit einem Händler erzielten Umsatz ausrichten. (2) Verlage dürfen branchenfremde Händler nicht zu niedrigeren Preisen oder günstigeren Konditionen beliefern als den Buchhandel. (3) Verlage dürfen für Zwischenbuchhändler keine höheren Preise oder schlechteren Konditionen festsetzen als für Letztverkäufer, die sie direkt beliefern. Quelle: Buchpreisbindungsgesetz

Schaden für den Buchmarkt

Beckmann fürchtet, dass hohe Rabattforderungen den Verlagen wirtschaftlich schaden, sie aber angesichts der Marktmacht des Partners in einer Zwangslage seien. Diese „Entweder-Oder”-Politik schade der Vielfalt des Buchmarktes und dadurch auch dem Gesamtmarkt. In der Konsequenz führten Kooperationen wie die zwischen Thalia und Osiander auch zu Arbeitsplatzverlusten bei Autoren und fehlenden Wettbewerbsmöglichkeiten für Verlage, so Beckmanns Meinung.

„Der wachsende negative Einfluss eines Großfilialisten wie Thalia reicht bis tief in Programmgestaltung und Titelpräsentation großer Verlage. Die exorbitanten Zusatzkosten, die sie verursachen, sind ein Grund dafür, dass es heute an Marketing und allgemeiner Werbung für Bücher mangelt, die für Buchhändler und Leser so notwendig wäre. Thalia – wie auch Amazon – knappst wohl sogar den Barsortimenten bis um zehn und mehr Prozente ab als überhaupt berechtigt und gesetzlich statthaft – und gefährdet damit ein einzigartiges, systemrelevantes Element, das unseren Buchhandel mit Amazon konkurrenzfähig macht”, formuliert Beckmann.

Beckmann schließt seinen Brief mit dem Verdacht, dass Thalia seine Größe nutze, um „widerstrebende selbständige Sortimenter unter Druck zu setzen, damit sie bei Thalia unterkriechen”.

Hier geht es zum Offenen Brief.

Am 2.2.2021 wurde die Passage zur Frage nach einer Rabatt-Obergrenze von 50% präzisiert.