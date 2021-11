Simon & Schuster: In der Schwebe, aber erfolgreich

Obwohl Simon & Schuster (S&S) seit einem Jahr nicht recht weiß, in welchem Konzernverbund seine Zukunft liegt, kann die drittgrößte US-Publikumsverlagsgruppe ein „herausragendes Jahr“ in Aussicht stellen. Nur wenige Tage nachdem das US-Justizministerium ein Kartellverfahren eingeleitet hatte, um die geplante Übernahme durch den Marktführer Penguin Random House (PRH) zu verhindern, kommunizierte S&S-CEO Jonathan Karp diese Zahlen fürs 3. Quartal:

„Es war ein hervorragendes Quartal auf dem Weg zu einem herausragenden Jahr“, zitiert „Publishers Weekly“ Karp. Die Einnahmen für das laufende Jahr liegen bei 725 Mio Dollar, 76 Mio mehr als im schon sehr guten Jahr 2020, das schließlich mit 901 Mio Dollar Umsatz endete. Die Zahlen zeigten, dass sich die Mitarbeiter aufs Geschäft konzentrierten, hält Karp den Optimismus hoch – und er erwarte nicht, dass sich das im Laufe des Gerichtsverfahrens ändern werde. Vor einem Jahr hatte Bertelsmann die Übernahme von S&S und den Zusammenschluss mit seiner Buchsparte PRH angekündigt. Während die britische Wettbewerbsbehörde den Deal absegnete, stand die Freigabe in den USA noch aus – jetzt blockiert das Kartellverfahren.

Kartellverfahren gegen S&S-Deal

Das US-Justizministerium will die Übernahme von Simon & Schuster durch Penguin Random House verhindern: Wenn dem weltgrößten (Publikums-)Buchverlag gestattet würde, einen seiner größten Konkurrenten zu übernehmen, werde er eine noch nie dagewesene Kontrolle über die Branche erhalten. Bei einer Übernahme werde PRH „fast die Hälfte des Marktes für den Erwerb von Verlagsrechten an den meistverkauften Büchern kontrollieren“, heißt es. In der Folge seien geringere Vorschüsse für Autoren und letztlich weniger Bücher und weniger Vielfalt für die Verbraucher zu erwarten.

PRH weist das zurück: