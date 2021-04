In Berlin entstehen aus Verlagskooperation die Spreeverlage

Verlage

Die drei Berliner Verlage Kindermann, Schaltzeit und Ultramar haben sich auf eine Kooperation geeinigt und treten künftig gemeinsam als „Spreeverlage – Besondere Kinderbücher aus Berlin“ auf.

Ziel der Kooperation sei es, die Vernetzung von Buchhandel, Lesern und Verlagen, insbesondere lokal in Berlin, aber auch überregional, zu fördern. Mit ihrem jeweiligen Kinderbuchprogramm setzen die drei Häuser nach eigenen Angaben gemeinsame Akzente, sie nutzen ebenfalls alle die Auslieferung über Prolit.

Die Spreeverlage planen analoge Veranstaltungen und „spannende Aktionen“ für Buchhändler, die vor dem Hintergrund der Pandemie auch digital stattfinden können.

Am 23. April geht der Online-Auftritt spreeverlage.de online. Die Auftakt-Veranstaltung für den Buchhandel findet am 18. Mai 2021 online statt: Neben einem digitalen Austausch über die Kinderbuchbranche wird der vielfach ausgezeichnete Kinderbuchautor Martin Baltscheit einen Einblick in das Leben eines Autors und Illustrators in Zeiten von Corona geben.