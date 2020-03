Anne Bender: Mehr Platz für Romantasy bei Carlsen

Carlsen will auf dem Feld der Romantasy auch mit deutschsprachigen Autorinnen weiter zulegen. Anne Bender, Programmleiterin Kinder- und Jugendbuch, über Chancen eines Genres im Aufwind.

Warum bekommt Romantasy mehr Platz im Carlsen-Programm?

Der Bereich Romantasy ist bei uns, zum Beispiel in unserem rein digitalen Imprint Impress, und auch bei anderen Verlagen sehr erfolgreich. Und die Nachfrage nach diesen Stoffen, auch in Printform, steigt. Deshalb erscheinen im März gleich drei Fantasy-Titel der deutschsprachigen Autorinnen Jennifer Wolf, Karolyn Ciseau und Eyrisha Summers in unserem erzählenden Programm. Wolf und Summers haben zuvor bereits bei Impress Titel veröffentlicht, Karolyn Ciseau hat einen Selfpublishing-Hintergrund.