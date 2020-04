IFH: Verantwortungsvolles Verhalten wird honoriert

Handel, Marktforschung

Konsumenten schreiben dem Handel in der aktuellen Krise eine große Verantwortung zu. Das bestätigt der „Corona Consumer Check“, in dem das Kölner Institut für Handelsforschung (IFH) anlässlich der Coronakrise bevölkerungsrepräsentativ das Stimmungsbild zum Konsumverhalten in der deutschen Gesellschaft analysiert. Verantwortungsvolles Verhalten werde demnach honoriert, Unternehmen, die sich aktuell nicht korrekt verhalten, könnten hingegen nach der Krise von ihren Kunden abgestraft werden:

Eine Mehrheit von 65% der Befragten sind der Meinung, dass Handelsunternehmen in der Coronakrise eine große Verantwortung übernehmen. Davon scheint besonders die älteren Bevölkerung der über 50-Jährigen überzeugt.

42% der Befragten geben an, verantwortungsloses Agieren von Unternehmen in der Krise später mit Konsequenzen zu strafen und das Unternehmen zu meiden. Während die über 70-Jährigen hier besonders abstrafend reagieren, zeigen die 30- bis 49-Jährigen hier ein weniger konsequentes Verhalten in der Zeit nach der Krise.

Einigkeit herrscht über alle Altersgruppen hinweg allerdings darin, dass geplante Anschaffungen in die Zeit nach der Krise verschoben werden: 69% der Befragten antworteten darauf mit Ja.