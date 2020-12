Alexander Stein: »Ich denke nicht in Arbeitsvertragszyklen«

Sein Unternehmen offensiv zu präsentieren, ist Alexander Steins Sache nicht, ebenso wenig lässt er sich in Sachen Firmenstrategie gerne in die Karten blicken. Und doch ist die Stimme des zurückhaltenden Händlers, der seine Buchhandlung A. Stein’sche in Werl bereits in der 9. Generation führt, spätestens seit November 2020 eine der gewichtigen in der Branche und besonders im Fachinformationsbereich: Als die Haufe Groupin diesem Jahr ihren Fachmedienhändler Haufe Discovery im Markt offeriert hat, hat Stein zugegriffen und damit einen Marktteilnehmer übernommen, der nach buchreport-Schätzung gemessen am Umsatz sogar etwas größer ist als sein eigenes Unternehmen. Die A. Stein’sche Mediengruppe, in der Stein seit Sommer 2019 seine derzeit 9 Einzel-Unternehmen gebündelt hat, wird ihr jährliches Umsatz­volumen somit auf ungefähr 45 Mio Euro verdoppeln – und zwischen Sack Fach­medien und BFD in die nächstgrößere Riege der deutschen Fachmedienmittler vorrücken.

Zu den Hauptkunden von Haufe Discovery zählen Unternehmen, Universitäten und öffentliche Einrichtungen. Für die stark auf Softwarelösungen, Dienstleistungen sowie Aus- und Weiterbildung fokussierte Haufe Group passte der Fachmedienhandel nicht mehr ins Portfolio und die Gesamtstrategie. Unter dem Dach der A. Stein’schen Mediengruppe sei diese Voraussetzung erfüllt, bekräftigt Geschäftsführer Stein: Die Fachmedienbeschaffung und die darum angesiedelten Dienstleistungen von Haufe Discovery zählen auch zur Kernkompetenz seines Unternehmens, das durch die Übernahme sein Portfolio in diesem Bereich noch einmal deutlich stärkt. Details:

Haufe Discovery, das 1991 als LSL Literatur Service Leipzig gegründet worden ist und 2011 von der Haufe Group übernommen wurde, wird ab 1. Januar 2021 unter seinem ursprünglichen Kürzel LSL als Literaturservice Stein Leipzig agieren.

gegründet worden ist und 2011 von der Haufe Group übernommen wurde, wird ab 1. Januar 2021 unter seinem ursprünglichen Kürzel LSL als Literaturservice Stein Leipzig agieren. Die jetzigen Geschäftsführer Claudia Hammer und Mirza Hayit verlassen das Unternehmen zum 31. Dezember, Stein selbst übernimmt die Geschäftsführung.

und verlassen das Unternehmen zum 31. Dezember, Stein selbst übernimmt die Geschäftsführung. Die Standorte Leipzig und Boston sowie die 45 Arbeitsplätze bleiben erhalten.

Bei der Integration des Unternehmens will Stein insbesondere bei der weiteren (bereits fortgeschrittenen) Digitalisierung Synergien zwischen den einzelnen Unternehmen schaffen. Priorität habe aber zuallererst das Onboarding der Mitarbeiter und der Kunden. Dabei setzt Stein auf enge Zusammenarbeit und ist derzeit selbst mehrmals pro Woche in Leipzig vor Ort, um die Integration voranzutreiben.

Kontinuierliches Wachstum

Die Übernahme von Haufe Discovery ist einer von vielen, wenn auch ein besonders imposanter Schritt auf dem Expansionskurs ...

Dieser Beitrag ist zuerst erschienen im buchreport.magazin 12/2020, hier als E-Paper verfügbar und hier als gedruckte Ausgabe bestellbar.