Mit Humor gegen den alltäglichen Irrsinn

Bücher und Autoren

Eines vorweg: In dieser Woche führen mit „Und erlöse uns von den Blöden“ gefolgt von „Neue Irre. Wir behandeln die Falschen“ zwei Titel die Sachbuch-Bestsellerliste des SPIEGEL auf den Plätzen 1 und 2 an, die eine gewisse thematische Nähe vermuten lassen. Tatsächlich ist das ein schöner Zufall, denn inhaltlich liegen die Bücher des Autorenduos Monika Gruber/Andreas Hock und des Psychiaters Manfred Lütz gar nicht so weit auseinander: Während Lütz analysiert, wie mit Trump, Kim Jong-un und Bolsonaro der Irrsinn auf der internationalen Bühne die Macht übernommen hat, nehmen sich Gruber und Hock die lieben Mitmenschen vor – von denen sich einige, aber nicht wenige, insbesondere in der Corona-Pandemie nicht immer von ihrer besten Seite zeigen.

„Und erlöse uns von den Blöden“ (Piper), das in einer Startauflage von 50.000 Exemplaren von 0 auf Platz 1 einsteigt, ist ihr erstes gemeinsames Buchprojekt. Beide kennen sich aus der Comödie Fürth und haben jeder für sich eine Bestsellerhistorie: Die Kabarettistin Monika Gruber, vielen bekannt durch ihre Auftritte in der TV-Sendung von Dieter Nuhr, schaffte es bereits 2014 mit „Man muss das Kind im Dorf lassen“ bis auf Platz 10 der Sachbuch-Bestsellerliste. 150.000 Exemplare hat der Piper Verlag von ihrem Buch verkauft.

Der Journalist Andreas Hock war sowohl als Auftragsschreiber für das TV-Promi-Millionärspaar Geissen erfolgreich („Von Nix kommt Nix“ auf Platz 2 der TB-Bestsellerliste) als auch als Autor („Bin ich denn der Einzigste hier, wo Deutsch kann?“, Platz 12 im Paperback).