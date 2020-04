Hugendubel startet Podcast

Buchhandelspraxis, Handel, Social Media

Buchhandelsfilialist Hugendubel setzt jetzt auch auf das beliebte Audio-Format: Im Literaturpodcast „Seite an Seite“ sprechen Andrea Schuster und Andi Leiter aus der Hugendubel-Buchhandlung am Münchner Stachus über Bücher und geben Tipps für neue Lektüre. Das Angebot soll „die persönliche Beratung in der Filiale auf die Ohren aller Hörer“ bringen.

Zum Konzept:

In jeder Folge stellen die beiden Hosts insgesamt drei Bücher vor: Zwei, die jeweils nur einer von ihnen gelesen hat und eines, das beide gemeinsam gelesen haben.

Darunter sind aktuelle Neuerscheinungen sowie die besten Geschichten und Bücher, die man unbedingt gelesen haben sollte.

Die erste Folge startet mit „Nix Passiert“ von Kathrin Weßling, „Marianengraben“ von Jasmin Schreiber und „Nackt im Hotel“ von Jo Schück.

von von und von Schuster und Leiter sprechen dabei so über Literatur, wie es auch in der täglichen Begegnung mit Lesern in der Buchhandlung machen.

Um auch direkt mit den Hörern in Kontakt zu treten, können diese anschließend selbst Literaturtipps weitergeben, die als Einspieler in der Community gepostet werden.

Zudem können Fragen, Vorschläge und weitere Anmerkungen zum Podcast unter anderem auf Instagram @seiteanseite.podcast an das Podcast-Duo gerichtet werden.

„Seite an Seite“ steht ab 3. April zur Verfügung, neue Episoden erscheinen dann künftig alle zwei Wochen. Der Podcast ist kostenlos und kann auf Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es Podcasts gibt, abonniert werden.