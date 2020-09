Hugendubel eröffnet weitere Filiale in Erfurt

Buchhandel, Handel

Der Münchener Buchfilialist Hugendubel ist mit rund 150 Filialen in Deutschland vertreten. Zu zwei Filialen und einem Karstadt-Standort in Erfurt kommt nun eine weitere Filiale hinzu.

Am 24. September eröffnet der Filialist eine 400qm-Filiale im Einkaufszentrum T.E.C. in der Hermsdorfer Straße. Unter Leitung von Anja West stehen 5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Kunden zur Seite. Die Filiale will vor allem mit einem ansprechenden, gemütlichen Ambiente, vielen Sitzgelegenheiten und einem kleinen Café-Bereich überzeugen. „Neu ist zudem, dass die jeweiligen Genres noch emotionaler gestaltet werden. So werden die Bücher in verschiedenen Bereichen wie Wohn-, Ess-, Kinder- oder Arbeitszimmer präsentiert“, verspricht Anja West. Das Sortiment umfasse neben dem klassischen Buchprogramm Mangas, Spiele, Kalender, Papeterie und buchaffine Geschenkartikel.

