Hueber Verlag kooperiert mit Startup Deutschfuchs

Aus den Unternehmen

Am 1. Mai 2020 startet die Kooperation des Hueber Verlags mit dem Startup Deutschfuchs aus Bielefeld.

Carolin und Simon Aschemeier haben vor zwei Jahren eine Blended Learning-Software entwickelt, die den DaF und DaZ – Unterricht auf spielerisch leichte Weise ermöglicht. Es sind keine Installationen erforderlich, die Software läuft auf allen Betriebssystemen und bietet eine Fülle an Aufgabentypologien, Themen und Möglichkeiten.

„Hueber ist Weltmarktführer im DaF/DaZ-Bereich mit der besten Expertise. Wir sehen es für unsere Unternehmensentwicklung als großen Vorteil an, von der langjährigen Erfahrung eines so renommierten Verlags und dessen weltweiter Vernetzung zu profitieren,“ begründet Simon Aschemeier den Schritt in die Kooperation mit Hueber.

Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen, deren Ziel es ist, qualitativ hochwertige DaF/DaZ-Materialien und neue Medien zu kombinieren, ruht auf mehreren Bausteinen. Hueber bietet seinen Kundinnen und Kunden das digitale Angebot von Deutschfuchs als Vertriebspartner an. Als besonderes Schmankerl erhalten alle Hueber-Lehrkräfte die digitalen Unterrichtsmaterialien von Deutschfuchs einen Monat kostenfrei. Passend dazu zeigt Geschäftsführerin Carolin Aschemeier in einem Webinar, wie die Software funktioniert und welche Möglichkeiten Lehrkräfte und Schüler/innen haben, in dieser virtuellen Lernumgebung zu arbeiten.

„Ich bin eine große Freundin davon, Synergien zu nutzen und gute Ideen voran zu bringen, besonders wenn es gelingt, mit diesen Lösungen unseren Kundinnen und Kunden in der ganzen Welt, die Arbeit zu erleichtern,“ freut sich Sylvia Tobias, eine der Geschäftsführerinnen des Hueber Verlags über die Kooperation.

Zukünftig könnten auch passende Deutschfuchs-Materialien als Zusatzangebot in die großen Hueber-Lehrwerke eingebunden werden. So erhält der Kursleiter/In abgestimmt zum Lehrwerk eine professionelle Auswahl an zusätzlichen digitalen Materialien.

Über den Hueber Verlag

Der Hueber Verlag ist ein marktführender Fachverlag für das Lernen und Unterrichten von Sprachen. Unter dem Leitsatz „Mehr Freude an Sprachen“ umfasst das Portfolio führende Lehr- und Lernmaterialien zu mehr als 30 Sprachen, wobei ein Schwerpunkt auf der deutschen Sprache liegt. So entwickelt und vertreibt der Hueber Verlag seit 1955 die weltweit erfolgreichsten Lehrwerke für Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache. Die aus mehr als 95 Jahren gewonnene didaktische Kompetenz wird ergänzt durch eine Spezialisierung auf moderne Methodik sowie ein stark wachsendes digitales Angebot. Wichtigster Erfolgsbaustein sind die rund 150 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Stammsitz in München, in 12 Vertriebsbüros weltweit und in zwei Tochterfirmen im Ausland.

Über Deutschfuchs

Deutschfuchs ist ein junges Start-Up-Unternehmen aus Bielefeld, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Unterricht für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache zeitgemäß und digital zu gestalten. Mit der Lernsoftware Deutschfuchs soll die Begeisterung der Schüler*innen für die deutsche Sprache auf der ganzen Welt geweckt werden. Unter dem Motto „Sprache ist der Schlüssel zur Integration“ möchten die beiden Gründer Neuankömmlingen in Deutschland außerdem einen einfachen Start ermöglichen.