Holzmann Medien übernimmt Mehrheit am Handwerker Radio

Eine Herzensangelegenheit ist es auch für Marco Candido, der sich darüber freut, dass Holzmann Medien sich nun beim Handwerker Radio engagiert hat: „Holzmann Medien war mein Wunschkandidat. Das Portfolio mit den großen Wirtschaftstiteln im Handwerk und den vielen Publikationen in den einzelnen Gewerken, aber auch den großen Reichweiten im digitalen Bereich ist eine perfekte Basis für den weiteren Ausbau unseres digitalen Startups im Handwerk.“ So sieht Candido den von ihm gegründeten Sender nun in „den besten Händen“, bleibt ihm aber auch noch weiterhin als Gesellschafter und aktiver Begleiter, Berater und Unterstützer verbunden.

Die Weichen für einen aktiven Ausbau des Segments Audio bei Holzmann Medien sind somit gestellt. Neben den aktuellen Podcasts ‚DHZ Wochenrückblick‘, dem ‚Abnahmeprotokoll‘- Podcast von ‚handwerk magazin‘ und dem kürzlich gestarteten Business-Podcast ‚Holzmann Talk‘ für Mittelstand, Handwerk, Familienunternehmen, wird nun das Handwerker Radio zusätzlich in das Audio-Portfolio aufgenommen und in die Vermarktungsaktivitäten von Holzmann Medien integriert. Dort passt es auch hervorragend zum ‚handwerks channel‘, dem XXL-Online-Reichweiten-Angebot in der Zielgruppe Handwerk.

Die operative Leitung des Handwerker Radios übernimmt ab sofort Jan Peter Kruse, Verlagsleiter Anzeigen, Vertrieb, Marketing und Digital sowie Mitglied der Geschäftsleitung bei Holzmann Medien. Auch er blickt auf eine Radiovergangenheit in Moderation und Redaktion bei privaten Radiostationen in Süddeutschland zurück. Der Zukauf sei eine ideale Ergänzung zum bestehenden Portfolio der Holzmann Medien-Gruppe: „Unseren Werbekunden können wir nun nicht nur einzigartige Reichweiten bei unseren Printtiteln, Newslettern und Webseiten im Segment Handwerk bieten, sondern zukünftig auch den Zugang zur Zielgruppe Handwerk über das Handwerker Radio – da lassen sich auch spannende crossmediale Werbepakete schnüren.“