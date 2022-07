Holger Tuletz wird Head of Product bei Bookwire

Personalia

Holger Tuletz hat zum 1. Juli die Position des Head of Product des Digitaldienstleisters Bookwire übernommen.

Tuletz wird als Head of Product die strategische Weiterentwicklung von Bookwire OS übernehmen und soll hier vor allem den Ausbau der Audio-Services, die Weiterentwicklung von Data Analytics sowie weitere Marketing-Lösungen vorantreiben, heißt es seitens des Unternehmens. Tuletz war zuvor bei Cornelsen und zuletzt bei der Haufe Group beschäftigt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Holger mit seiner Erfahrung innerhalb und außerhalb der Branche für uns gewinnen konnten. Unsere Lösungen werden breiter und helfen Verlagen, sehr erfolgreich ihr digitales Geschäft global zu managen. Noch in diesem Jahr werden wir zwei ganz starke Premium Features in Bookwire OS im Bereich Marketing und Data Analytics veröffentlichen“, kündigt Bookwire-Geschäftsführer Jens Klingelhöfer an.