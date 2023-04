Holger Krimmer wird neuer Bundesgeschäftsführer des Bibliotheksverbandes

Bibliotheken, Personalia

Am 1. Mai 2023 wird Holger Krimmer neuer Bundesgeschäftsführer des Deutschen Bibliotheksverbandes (dbv). Er tritt die Nachfolge von Barbara Schleihagen an, die den Verband seit 2006 geleitet hat und die zum 31. Mai 2023 in den Ruhestand gehen wird.

Krimmer ist seit 2017 Geschäftsführer der ZiviZ gGmbH (Zivilgesellschaft in Zahlen) sowie Mitglied der Geschäftsleitung des Stifterverbandes. Zudem ist er u.a. Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung „Bürger für Bürger“, Mitglied des Sprecherrates des Bündnis für Gemeinnützigkeit und Mitherausgeber der Reihe „Bürgergesellschaft und Demokratie“ im Springer-Verlag. Von 2008 bis 2010 war er Referent im Büro der Parlamentarischen Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion Ute Kumpf. Er studierte Soziologie, Politikwissenschaft und Philosophie in Berlin und arbeitete als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaft der Westfälischen-Wilhelms Universität Münster in diversen Forschungsprojekten.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Dr. Holger Krimmer eine Person gefunden haben, die die wichtige politische Arbeit des Deutschen Bibliotheksverbandes tatkräftig weiter ausgestalten wird“, kommentiert der DBV-Bundesvorsitzende Volker Heller den Neuzugang. Durch seine Erfahrungen beim Stifterverband in der strategischen Verbandsentwicklung werde er den DBV mit neuen Impulsen weiterentwickeln, so Heller weiter.

Zu seiner neuen Position sagt Krimmer: „Die Bedeutung von Bibliotheken nimmt ständig zu, ob als Akteure der digitalen Transformation, Räume demokratischer Willensbildung oder öffentliche Begegnungsorte. Gelingende Stadtentwicklung und eine leistungsfähige Wissenschaft brauchen zukunftsfähig aufgestellte Bibliotheken. Diese Agenda im Dialog mit und für Bibliotheken weiterzuentwickeln ist eine Aufgabe, auf die ich mich außerordentlich freue. Dazu werde ich an die bisherige Entwicklung anknüpfen und gemeinsam mit dem Bundesvorstand und dem Team der Bundesgeschäftsstelle die lebendige und partizipative Verbandsarbeit weiterentwickeln.“